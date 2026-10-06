Messi se fue de la Selección como debía: feliz, activo y gritando un gol

Es llamativo como Messi coqueteó con el gol toda la noche y se le fue negando, una y otra vez. A veces lo frustró el arquero, a veces disparó desviado desde posiciones inmejorables. Hasta dispuso de un par de tiros libres a su medida que no consiguió acertar. Cosas que pasan. Y eso que estuvo 100 por ciento participativo, como si jugara por los puntos. ¿Un ejemplo? Una de las ovaciones le cayó después de correr la pelota como un pibe y pararla antes de que saliera junto al banderín del córner.