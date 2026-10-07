EspectáculosFamosos

Charly García y Palito Ortega: la insólita historia que comenzó con una demanda

Lo que comenzó con una demanda terminó convirtiéndose en una de las relaciones más entrañables de la vida de Charly García. Palito Ortega recordó cómo se conocieron y contó detalles desconocidos de la etapa que compartieron en Luján.

Charly García y Palito Ortega: la insólita historia que comenzó con una demanda
Charly García y Palito Ortega: la insólita historia que comenzó con una demanda
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Palito Ortega reveló en Radio Mitre que su amistad con Charly García nació tras una demanda judicial por críticas públicas, antes de acogerlo en su quinta de Luján.
  • Tras conciliar en tribunales, Ortega asumió la tutela legal del músico durante una internación y convivió con él un año, apoyando su rehabilitación y creación artística.
  • Esta relación trascendió el conflicto inicial y resultó clave para salvar la vida y obra de Charly García, consolidando un vínculo histórico en la cultura popular argentina.
Resumen generado con IA

La historia entre Palito Ortega y Charly García tuvo un comienzo inesperado. No hubo una amistad inmediata ni un encuentro marcado por la admiración mutua: según recordó el cantante tucumano, el vínculo arrancó con un enfrentamiento que incluso terminó en una instancia judicial.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Ortega repasó distintos momentos de la relación que construyó con uno de los máximos referentes del rock argentino y sorprendió al revelar cómo aquel conflicto inicial terminó dando paso a una amistad que se consolidó con los años.

De las críticas de Charly a una mediación

El primer capítulo de la historia estuvo marcado por unas declaraciones públicas de Charly García que molestaron a Palito Ortega. El cantante contó que, en aquel momento, su abogado decidió iniciar una demanda contra el músico.

Sin embargo, el conflicto no terminó en una larga disputa judicial. Ambos terminaron frente a frente durante una audiencia de conciliación y fue Charly quien propuso dejar atrás las diferencias.

Según recordó Ortega, el músico ingresó a la audiencia y planteó directamente: “Bueno, no peleemos más”.

Ese momento terminó siendo un punto de inflexión en la relación. Lo que había comenzado con un enfrentamiento comenzó a transformarse en un vínculo de confianza que años después llevaría a Ortega a asumir una responsabilidad inesperada.

Charly García y Palito Ortega: la insólita historia que comenzó con una demanda

Cuando Palito Ortega se hizo cargo de Charly García

La amistad adquirió otra dimensión cuando Charly García atravesó un momento delicado y permanecía internado en un sanatorio. Ortega contó que fue a visitarlo y que el músico le pidió ayuda para salir de allí.

El pedido fue directo y terminó modificando por completo la relación entre ambos. Ortega decidió llevarlo a su propiedad de Luján, pero para hacerlo debió asumir una responsabilidad formal ante la Justicia.

El cantante recordó que una jueza se presentó para establecer las condiciones de la situación y le preguntó si estaba dispuesto a hacerse responsable de la vida de Charly. Ortega aceptó y firmó la documentación correspondiente.

Un año juntos en Luján

La convivencia se extendió durante aproximadamente un año. Para Ortega, fueron meses de atención permanente, especialmente durante las noches, cuando Charly podía despertarse desorientado y pedir ayuda.

El cantante relató que debía permanecer atento y que, en medio de esas situaciones, el músico reconocía su voz.

La casa de Luján también tenía un elemento fundamental para Charly: un estudio de grabación. Ese espacio se convirtió en una herramienta clave durante la recuperación y permitió que el músico continuara creando incluso durante la madrugada.

Ortega recordó que muchas veces Charly lo despertaba para ir al estudio. Allí escuchaban y trabajaban sobre música, mientras el músico también improvisaba letras sobre melodías clásicas.

Las madrugadas de música clásica

Uno de los aspectos que más sorprendió a Palito durante aquella convivencia fue descubrir la enorme formación musical de Charly García.

Según recordó, durante esas noches escuchó una gran cantidad de música clásica interpretada por el músico, quien había comenzado a formarse desde muy pequeño y tenía un talento reconocido desde su infancia.

Charly podía improvisar letras sobre esas melodías mientras Ortega permanecía en el control del estudio. Cuando advertía que comenzaba a quedarse dormido, lo acompañaba nuevamente para que descansara.

Para Palito, aquel período terminó siendo “un año de una experiencia casi diría increíble”.

La propuesta de un recital sorpresa en Luján

Entre los recuerdos de aquella etapa también quedó una anécdota que muestra el particular sentido del humor de Ortega.

Durante una salida por Luján, ambos pasaron frente a la Basílica. Allí, Palito imaginó un concierto sorpresa para celebrar la recuperación de Charly.

La idea era montar un escenario frente al templo y organizar un recital sin avisarle a nadie, de manera que la ciudad se despertara con Charly tocando a primera hora de la mañana.

La propuesta, sin embargo, no convenció demasiado al músico.

Charly escuchó la idea y, según recordó Ortega, respondió con una pregunta que terminó convirtiendo la escena en una anécdota inolvidable: “¿Y por qué no a las 7:30 de la tarde?”

Así, aquella convivencia en Luján no solo estuvo marcada por el cuidado y la recuperación de Charly García, sino también por la música, las madrugadas de creación y las situaciones insólitas que terminaron fortaleciendo una amistad que había comenzado, paradójicamente, con una pelea.

Temas Charly GarcíaRamón "Palito" Ortega
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad
2

Club Atlético Lealtad

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
3

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado
5

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
5

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Más Noticias
Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Comentarios