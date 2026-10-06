DeportesFútbol

Messi se despidió y dejó una frase para el futuro de la Selección

Antes de despedirse, el capitán pidió sostener la unión que caracterizó al ciclo más exitoso del seleccionado y aseguró que acompañará al equipo desde afuera.

A CORAZÓN ABIERTO. Lionel Messi se emociona en el Monumental durante la noche de su despedida de la selección argentina.
A CORAZÓN ABIERTO. Lionel Messi se emociona en el Monumental durante la noche de su despedida de la selección argentina. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA
06 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se despidió de la Selección en el Monumental pidiendo sostener la unión del equipo ante futuras adversidades para evitar darles el gusto a las críticas externas.
  • El capitán cerró el ciclo más exitoso de la historia albiceleste remarcando que la fortaleza colectiva fue la clave para conseguir los títulos de los últimos años.
  • Messi confirmó que alentará desde afuera e instó a los hinchas a respaldar a las nuevas generaciones durante la transición y los momentos deportivos difíciles.
Resumen generado con IA

Lionel Messi no utilizó su último discurso solamente para mirar hacia atrás. Antes de abandonar definitivamente la Selección, también quiso dejar un mensaje para quienes deberán continuar la historia sin él.

El capitán puso el foco en una palabra que atravesó los años más exitosos de la “Albiceleste”: unión.

“Quedó más que demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, afirmó Messi ante los hinchas en el Monumental.

El rosarino sabe que después de una etapa marcada por títulos, finales y una regularidad extraordinaria también llegarán momentos adversos. Y pidió que sea precisamente entonces cuando más respaldo reciba el nuevo ciclo.

“Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca”, sostuvo.

Messi incluso reprodujo parte del mensaje que había transmitido puertas adentro en su última charla con el plantel. “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto”, expresó.

Para el capitán, ese espíritu colectivo explica buena parte de los éxitos conseguidos en los últimos años. “Los momentos difíciles es cuando realmente se ve el grupo. Cuando no hay grupos fuertes, es muy difícil conseguirlo. Nosotros éramos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”, destacó.

También dejó en claro cuál será su nuevo lugar. Ya no estará dentro del campo ni encabezará las charlas previas, pero seguirá acompañando.

“Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos”, aseguró.

Messi se fue como jugador, pero antes de hacerlo dejó una última responsabilidad compartida entre futbolistas e hinchas: cuidar aquello que permitió construir la época más gloriosa de la Selección.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolla despedida de Messi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

La emotiva historia de Messi a los 11 años: caminó solo hasta un cementerio para visitar a su abuela

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
2

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Club Atlético Lealtad
3

Club Atlético Lealtad

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales
5

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
5

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Más Noticias
Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad

Club Atlético Lealtad

Simulación clínica en Tucumán: cómo se forman los futuros médicos con actores y androides

Simulación clínica en Tucumán: cómo se forman los futuros médicos con actores y androides

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Comentarios