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Hernán Coronel reveló el motivo de su salida del grupo de MasterChef Celebrity

El líder de Mala Fama contó que decidió abandonar el grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity porque no recibía respuestas ni reacciones a los contenidos que compartía. “Ni un corazoncito, un dedito me ponían”, aseguró.

Hernán Coronel reveló el motivo de su salida del grupo de MasterChef Celebrity
Hernán Coronel reveló el motivo de su salida del grupo de MasterChef Celebrity
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hernán Coronel reveló en América TV que abandonó el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity porque sus compañeros no respondían ni reaccionaban a sus mensajes.
  • El cantante de Mala Fama explicó que compartía música e invitaciones sin obtener respuesta, a diferencia de otros participantes que recibían apoyo por sus platos.
  • Aunque algunos participantes le pidieron que regrese al chat, el músico propuso crear un grupo nuevo, exponiendo la convivencia entre los 24 concursantes del certamen.
Resumen generado con IA

Hernán Coronel, líder de Mala Fama, sorprendió al contar que decidió abandonar el grupo de WhatsApp que comparten los participantes de MasterChef Celebrity. El músico explicó que se cansó de enviar mensajes, videos e invitaciones que, según su percepción, no generaban ninguna reacción entre sus compañeros.

Durante una entrevista con SQP, por América TV, Coronel contó que su salida del chat se produjo después de sentirse ignorado. “Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola”, explicó.

Con su particular sentido del humor, el cantante fue contundente al explicar su decisión: “Entonces, ¿para qué me iba a quedar, boludo, en un grupo que no te dan ni bola? Y me escapé, boludo”.

Hernán Coronel y su enojo con el grupo de MasterChef Celebrity

El líder de Mala Fama explicó que solía compartir en el chat invitaciones para sus presentaciones, videos musicales y contenidos relacionados con canciones de la década de 1980. Sin embargo, aseguró que prácticamente no recibía respuestas.

“Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”, sostuvo Coronel.

El músico incluso comparó la recepción de sus publicaciones con la que tenían otros mensajes dentro del grupo. “Uno pone un video que está haciendo un huevo frito y todos aplauden. Yo pongo un video del 80 recopado y nada”, planteó entre risas.

En otro momento de la entrevista, Coronel bromeó sobre los contenidos que circulaban en el grupo y habló de “videos íntimos”. Luego aclaró que se refería a las publicaciones relacionadas con la cocina.

“Íntimo significa que estaban cocinando. ‘Mirá el huevo frito que hice’. Andá, boludo”, comentó.

Algunos compañeros le pidieron que volviera

Según contó Hernán Coronel, después de abandonar el grupo de WhatsApp algunos de sus compañeros le pidieron que regresara. Sin embargo, el cantante no confirmó que vaya a reincorporarse.

Ante la consulta sobre si tenía pensado volver al chat, el líder de Mala Fama respondió con otra posibilidad y lanzó una propuesta: “Formar un grupo nuevo”.

El episodio se produjo en medio de las primeras semanas de la quinta temporada de MasterChef Celebrity, que comenzó por Telefe con Wanda Nara como conductora y un jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

La nueva edición reúne a 24 figuras de la música, el espectáculo, el periodismo y el deporte, que deben superar distintas pruebas para mantenerse en competencia.

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