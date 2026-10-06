Después de las lágrimas, el último adiós: así fue la despedida de Messi en el vestuario de la Selección

Nicolás Tagliafico, titular en el lateral izquierdo hasta el arranque del segundo tiempo, tampoco esquivó a la prensa. El defensor de Olympique de Lyon había anticipado en septiembre que transita "la última etapa" en la Selección, por lo que el adiós de Messi también lo tocó de cerca. Habló de la emoción de estar ahí y admitió que todo tiene un final. Reconoció además que en estos días hubo una sensación de tristeza que se notó en el primer tiempo, aunque después todo cambió.