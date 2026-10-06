Nora Cárpena contó que fue operada de la cadera: “No tengo ganas de aguantar dolor”

Resumen para apurados
- Nora Cárpena reveló que fue operada de la cadera hace dos meses en Buenos Aires debido a una artrosis para no seguir sufriendo dolores.
- La actriz de 81 años retomó su labor teatral tras solo un mes de reposo, desoyendo el plazo médico ideal pero contando con la ayuda del elenco.
- Cárpena continúa la gira de la obra 'Viuda e hijas' usando bastón en escena mientras completa su proceso de rehabilitación y cuidado físico.
Nora Cárpena reveló que hace dos meses fue operada de la cadera debido a una artrosis que le provocaba fuertes dolores y habló de su proceso de recuperación.
“Me siento bien y es que estoy recién operada de la cadera. Me operé de la cadera hace dos meses, así que estoy todavía con alguna dificultad al caminar. Estoy haciendo la obra con bastón porque me siento más segura. Casi que no frené de trabajar: paré un mes nada más”, reveló.
La recuperación de Nora Cárpena y el pedido de los médicos
El período de reposo fue incluso menor al que le habían recomendado los médicos. La actriz reconoció que su decisión generó cierta preocupación en el profesional que la atendió, aunque aseguró que toma las precauciones necesarias para poder continuar con las funciones.
“Sí, es poco tiempo. El médico se enojó un poquito conmigo, pero él quería que parara más tiempo. Pero me cuido, me cuido mucho”, explicó en diálogo con Revista Pronto.
En ese sentido, Cárpena destacó especialmente el acompañamiento que recibe durante las giras. Sus compañeros de “Viuda e hijas” están pendientes de ella y la ayudan con los desplazamientos para evitar esfuerzos innecesarios.
“Además, todos mis compañeros me cuidan muchísimo. Me siento muy protegida, muy cuidada, evito las escaleras y siempre me buscan camarines cómodos. Y cuando hay escaleras me ayudan a subir o a bajar”, contó.
Por qué Nora Cárpena decidió operarse de la cadera
La actriz también aclaró que la intervención no estuvo relacionada con una caída ni con un accidente. El motivo fue la artrosis y el dolor que venía padeciendo, una situación que finalmente la llevó a decidir que era momento de operarse.
“A la obra la hago con bastón y me operé porque tenía artrosis, nada más. No es que me caí, simplemente tenía artrosis, me dolía y dije: ‘No tengo ganas de aguantar dolor’. ¿Para qué aguantar el dolor si me podía operar?”, explicó.
A dos meses de la cirugía, Cárpena continúa utilizando bastón durante las funciones y sigue adelante con la gira de “Viuda e hijas”, mientras completa su recuperación.