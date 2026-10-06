Messi, dibujado en el asfalto: el artista mendocino que despide al “10” con tiza y carbón

Resumen para apurados
- El artista Ariel Robledo dibujó a Lionel Messi en el asfalto porteño con tiza y carbón para homenajearlo antes de su último partido con la Selección en el Monumental.
- Robledo crea arte efímero hace 15 años en eventos masivos. En esta ocasión, retrató etapas de Messi y destacó su mensaje de esfuerzo y perseverancia para las infancias.
- La intervención efímera acompaña el cierre de la etapa del capitán en la Selección, mientras el artista continuará su labor itinerante en otros espectáculos del país.
Ariel Robledo sabe que sus obras no duran para siempre. Trabaja con tiza y carbón, y cada dibujo que termina está destinado a desaparecer. "Esto es arte efímero", explica mientras avanza con un nuevo Messi, a pocas horas de que el capitán juegue ante Benín, en el Monumental, su último partido con la Selección.
Tiene 39 años, es mendocino y se gana la vida con su arte. Su lugar de trabajo son los recitales, los partidos y cualquier evento que reúna a mucha gente. "Me dedico a esto hace unos 15 años. Es mi forma de sustentarme. Trabajo mucho en eventos, recitales y partidos de fútbol, donde hay mucho caudal de gente. En una fecha como esta, había que estar acá, compartiendo", contó.
Por eso vive en Buenos Aires. "Acá hay muchos más eventos. A veces me contratan y puedo viajar", señaló. Su próxima parada será Tucumán, donde Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que fundó el Indio Solari, tocarán el sábado en el Hipódromo. Esta noche, la banda también será parte de la fiesta en el Monumental: según el cronograma de la AFA, actuará en el entretiempo.
Para la despedida eligió imágenes que forman parte de la memoria de cualquier hincha. Una muestra a Messi con la camiseta número “19”, la que usó en el Mundial de Alemania 2006, cuando José Pekerman era el entrenador, mucho antes de heredar la “10”. Otra es la que él llama "Messi de corazón". Todavía le faltan la Copa América y un dibujo de Diego Maradona.
Dibujar al capitán, en un día así, era casi una obligación. "Primero, porque es mi laburo, y obviamente ahora iba a pintar a Messi. Pero hoy, particularmente, es como una caricia al esfuerzo", reconoció.
Para Robledo, el “10” deja una enseñanza que va más allá de la cancha. "El mensaje que les deja a los chicos, sobre todo a los más chiquitos, es que no sirve de nada chocarse contra una pared por lo que dicen los demás. No hay que bajar los brazos y hay que estar enfocado en el objetivo", sostuvo.
Eso es, justamente, lo que le agradece. "El mensaje que da para los chicos, deportiva y humanamente: que no importa lo que digan los demás, que el esfuerzo da resultados", resumió. La gente se detiene a mirar cómo avanzan los dibujos, y eso también es parte del oficio. "Puedo trabajar gracias a esto. Sigo hasta las 00 y puedo compartir un poco con la gente", agregó.
Un principio y un final
Lejos de la tristeza, Robledo elige mirar la despedida desde otro lugar. "Era algo que iba a pasar. Es parte de la carrera, de lo humano. Estar triste es como perder el foco en las alegrías que generó. Está bien así: para mí, la mejor historia de amor tiene un principio y un final", reflexionó. Como sus dibujos de tiza, la historia del capitán con la Selección también llega, esta noche, a su final.