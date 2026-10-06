Messi, dibujado en el asfalto: el artista mendocino que despide al “10” con tiza y carbón

Un principio y un final

Lejos de la tristeza, Robledo elige mirar la despedida desde otro lugar. "Era algo que iba a pasar. Es parte de la carrera, de lo humano. Estar triste es como perder el foco en las alegrías que generó. Está bien así: para mí, la mejor historia de amor tiene un principio y un final", reflexionó. Como sus dibujos de tiza, la historia del capitán con la Selección también llega, esta noche, a su final.