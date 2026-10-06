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Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Mientras Lionel Messi se retira de la Selección en el Monumental, sus tres hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, vuelven a quedar en el centro de la escena. Quiénes son y a qué se dedican.

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ante la despedida de Lionel Messi hoy en el Monumental, trascienden los roles de sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol en los negocios y la imagen del capitán.
  • Tras emigrar a Barcelona en su infancia, los tres sufrieron el desarraigo y volvieron al país, repartiéndose entre la fundación familiar, el fútbol rosarino y la moda.
  • El entorno íntimo continuará gestionando el patrimonio y las empresas de la marca Messi tras el cierre de su ciclo histórico en la selección argentina.
Resumen generado con IA

Hoy se retira el 10 en el Monumental y, mientras Lionel Messi vuelve a ocupar el centro de todas las miradas, también aparece una pregunta sobre su círculo más íntimo: ¿quiénes son sus tres hermanos y a qué se dedican?

Lionel Messi construyó una carrera extraordinaria lejos de su Rosario natal, pero en ese recorrido siempre tuvo cerca a su familia. Rodrigo, Matías y María Sol Messi crecieron junto al futbolista y, aunque eligieron caminos diferentes, permanecieron vinculados a su vida personal y profesional.

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Los tres mantuvieron, en mayor o menor medida, un perfil alejado de la exposición mediática. Sin embargo, sus nombres aparecen con frecuencia asociados a distintos proyectos relacionados con la imagen y los negocios del capitán argentino.

Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel

Rodrigo Messi nació el 10 de febrero de 1980 y es el mayor de los cuatro hermanos. Desde chico ocupó un lugar importante dentro de la familia y acompañó a Lionel durante los primeros años de su carrera.

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

La llegada a Barcelona significó un cambio enorme para todos. Rodrigo, al igual que otros integrantes de la familia, tuvo dificultades para adaptarse al desarraigo y finalmente regresó a la Argentina.

Con el paso de los años, se vinculó con distintos emprendimientos y con la gestión de cuestiones relacionadas con la imagen de Lionel Messi. También participa en actividades de la Fundación Leo Messi, enfocada en proyectos vinculados con la educación y el desarrollo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

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En el plano personal, Rodrigo está casado con Flor Parisi y es padre de tres hijos: Agustín, Morena y Benjamín.

Matías Messi y su vínculo con el fútbol

Matías Messi nació el 15 de julio de 1982 y es el segundo de los hermanos mayores de Lionel. Como Rodrigo, tuvo que atravesar junto a la familia el enorme cambio que significó instalarse en España cuando Lionel comenzó su carrera en Barcelona.

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

La adaptación no fue sencilla y Matías permaneció durante parte de esos años en Argentina junto a su madre. Con el crecimiento de la fama de Lionel, su nombre comenzó a tener mayor presencia en los medios.

En la actualidad, Matías está casado con Rosana Vallejos y tiene dos hijos, Tomás y Luana. La familia vive en General Lagos, cerca de Rosario.

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Además, mantiene una relación con el mundo del fútbol. Es presidente y fundador del Club Leones FC de Rosario, una institución vinculada a la competencia oficial.

María Sol Messi, la hermana menor

María Sol Messi nació el 30 de noviembre de 1993 y es la menor de los cuatro hermanos. Cuando Lionel comenzó su aventura futbolística en Barcelona, ella todavía era una niña.

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

La experiencia de vivir en España durante su infancia tampoco fue sencilla para María Sol. Las dificultades de adaptación llevaron a que regresara a la Argentina junto a su madre, mientras Lionel continuaba su formación en el Barcelona.

Con los años, María Sol eligió desarrollar su propio camino profesional, aunque siempre permaneció muy cerca de su hermano.

Actualmente está vinculada a The Messi Store, la marca de indumentaria asociada a la identidad de Lionel Messi. También participó en el desarrollo de cápsulas y proyectos vinculados al mundo de la moda y los trajes de baño.

A diferencia de otros integrantes de la familia, mantiene una marcada distancia de los medios y suele preservar su vida privada.

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