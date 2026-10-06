Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo
La AFA invitó a todo el plantel consagrado en Qatar 2022 para acompañar al capitán en el Monumental. Sin embargo, Paulo Dybala, Nahuel Molina, Franco Armani, Alejandro “Papu” Gómez y Juan Foyth serán algunos de los grandes ausentes.
Resumen para apurados
- Lionel Messi se despedirá de la Selección en el Monumental sin el plantel completo de Qatar 2022 por lesiones y negativas de sus clubes.
- La AFA convocó a todos los campeones, pero Dybala, Molina, Armani, Foyth y Gómez no obtuvieron permisos ni el alta para viajar a Buenos Aires.
- Pese a las ausencias, figuras como Di María y Otamendi acompañarán al capitán en el cierre de su ciclo histórico con la Selección argentina.
La despedida de Lionel Messi de la Selección tendrá un fuerte componente emotivo. La AFA invitó a los futbolistas que conquistaron el Mundial de Qatar 2022 para acompañar al capitán en el Monumental, aunque diferentes compromisos impedirán que el plantel campeón pueda reunirse por completo.
Entre las ausencias estarán Paulo Dybala y Nahuel Molina. Roma decidió no autorizar el viaje de ambos debido a cuestiones deportivas y logísticas, principalmente por la extensión del traslado hacia Argentina y la cercanía de sus próximos compromisos oficiales.
Tampoco estará Franco Armani, quien debe defender el arco de Atlético Nacional el 8 de octubre frente a Deportes Tolima por la liga colombiana. Alejandro “Papu” Gómez, por su parte, permanecerá en Emiratos Árabes Unidos después de su reciente incorporación al Forte Virtus y evitará perder varios días de trabajo.
La lista de bajas se completa con Juan Foyth. El defensor había formado parte de la convocatoria inicial, pero fue desafectado por una lesión. Después de regresar a España, Villarreal no lo autorizó a realizar un nuevo viaje.
Los campeones que acompañarán a Messi
Entre quienes sí estarán aparecen Ángel Di María y Nicolás Otamendi, pese a que ambos ya se retiraron de la Selección. También asistirán Germán Pezzella y Guido Rodríguez, quienes recibieron los permisos correspondientes de Peñarol y Valencia.
Además, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa presenciarán el homenaje, mientras que Leandro Paredes acompañará al plantel aunque no podrá jugar por estar suspendido.
Por su parte, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso volverán a integrarse al grupo después de haberse ausentado de los encuentros anteriores frente a Bolivia y Burkina Faso. Así, aunque no podrá concretarse la foto completa de Qatar 2022, buena parte de los campeones estará presente para acompañar a Messi en su última noche con la camiseta argentina.