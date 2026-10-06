Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo

Por su parte, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso volverán a integrarse al grupo después de haberse ausentado de los encuentros anteriores frente a Bolivia y Burkina Faso. Así, aunque no podrá concretarse la foto completa de Qatar 2022, buena parte de los campeones estará presente para acompañar a Messi en su última noche con la camiseta argentina.