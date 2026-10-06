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La FIFA homenajeó a Lionel Messi a horas de su despedida de la Selección

El máximo organismo del fútbol mundial publicó un emotivo video que recorre más de dos décadas del capitán con la camiseta albiceleste, desde sus primeros pasos hasta sus grandes consagraciones.

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA homenajeó hoy a Lionel Messi con un video en redes sociales para celebrar su carrera, antes de su último partido con Argentina frente a Benín en el Monumental.
  • La pieza recorre más de dos décadas de historia, desde el debut en 2005 y las finales perdidas hasta la consagración con cuatro títulos obtenidos entre 2021 y 2024.
  • El tributo marca la previa de su despedida definitiva, cerrando la etapa más exitosa de la Selección argentina y consolidando su legado histórico en el fútbol.
Resumen generado con IA

A pocas horas de la despedida de Lionel Messi de la Selección, la FIFA se sumó a los homenajes para el capitán. A través de la cuenta oficial de la Copa del Mundo en redes sociales, el máximo organismo del fútbol mundial publicó un video que repasa los principales momentos de su extensa trayectoria con la camiseta albiceleste.

La pieza reconstruye un recorrido de más de dos décadas. Los primeros capítulos están dedicados a su aparición en las selecciones juveniles, con especial atención al Mundial Sub-20 de 2005, torneo que marcó uno de sus primeros grandes éxitos con Argentina. Ese mismo año también llegó su debut con la Selección Mayor.

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De las frustraciones a las grandes conquistas

El homenaje no se detiene únicamente en los títulos. También repasa las finales perdidas y los momentos difíciles que atravesó Messi antes de iniciar el período más exitoso de su historia con la Selección.

Entre 2021 y 2024, el rosarino levantó cuatro trofeos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Una seguidilla que terminó de transformar su historia con la camiseta argentina.

La FIFA difundió el video en la antesala de una jornada histórica. Messi enfrentará hoy a Benín en el estadio Monumental, en el partido preparado para marcar el cierre de su etapa con la Selección.

Así, mientras se acerca su última presentación, los homenajes comenzaron a multiplicarse. Esta vez fue la propia FIFA la que condensó en imágenes el recorrido de una historia iniciada en las juveniles y que tendrá su despedida más de dos décadas después.

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