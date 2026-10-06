Benín aprovechó su visita a la Argentina y recorrió La Bombonera antes de enfrentar a Messi
Integrantes del seleccionado africano visitaron el estadio de Boca y se fotografiaron junto a la estatua de Diego Maradona. Mohamed Tijani confesó su simpatía por el “Xeneize” y anticipó el duelo con el capitán argentino.
Resumen para apurados
- La selección de fútbol de Benín recorrió La Bombonera en Buenos Aires en la previa del partido amistoso que disputará ante la Argentina de Lionel Messi.
- El plantel conoció el campo de juego y posó junto a la estatua de Diego Maradona. El equipo africano llega invicto en la fecha FIFA y con figuras que militan en Europa.
- El choque representará un hito histórico para el conjunto africano en el marco del partido de despedida del capitán argentino ante su público.
La Selección de Benín aprovechó las horas previas al partido de despedida de Lionel Messi para conocer uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino. Parte de la delegación africana recorrió el barrio de La Boca y visitó La Bombonera, donde los futbolistas se llevaron diferentes postales como recuerdo.
Los integrantes del plantel ingresaron al estadio y se fotografiaron junto al campo de juego, el escudo de Boca y la estatua de Diego Armando Maradona. Entre quienes participaron del recorrido estuvieron Aiyegun Tosin y Rodolfo Aloko.
Uno de los más entusiasmados fue Mohamed Tijani. El defensor compró un mate como souvenir y reveló su simpatía por Boca. Además, habló sobre el desafío que significará enfrentarse a Messi en una noche especialmente emotiva.
“A Messi no hay que marcarlo, no hay un plan especial para defender, hay que disfrutar este partido y nada más. Vamos a darlo todo para que esta sea una fiesta muy buena”, expresó Tijani.
Benín llega en un buen momento
El seleccionado dirigido por el alemán Gernot Rohr atraviesa un buen presente. Durante esta fecha FIFA todavía no perdió: empató frente a Burkina Faso y posteriormente derrotó a Mauritania. Además, se encuentra en puestos de clasificación para la próxima Copa Africana de Naciones.
Benín cuenta con varios futbolistas que actúan en Europa. Entre sus principales figuras aparece Junior Olaitan, mediocampista del Besiktas tasado en siete millones de euros. También sobresale el capitán Steve Mounié, delantero del Augsburgo que cuenta con experiencia previa en la Premier League.
Antes de afrontar uno de los partidos más especiales de su historia reciente, los futbolistas africanos tuvieron tiempo para conocer La Bombonera y acercarse a una parte de la historia del fútbol argentino.