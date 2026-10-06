Moyano habló con Moria Casán y explicó su reencuentro con Candela Arizaga en España

Resumen para apurados
- Esta semana, Facundo Moyano explicó ante Moria Casán su reencuentro con Candela Arizaga en Madrid, asegurando que siguen enamorados y no violan la perimetral.
- La reunión trascendió por videos virales en España, pese a que Moyano tiene una restricción perimetral de 300 metros vigente por una denuncia radicada por Arizaga en el país.
- La Justicia investiga el episodio mientras el descargo de Moyano genera polémica por recurrir a tecnicismos territoriales ante una causa judicial abierta en Argentina.
Esta semana se dio a conocer un nuevo video que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga. El encuentro entre los involucrados en uno de los mayores escándalos de los últimos meses sorprendió tanto como la locación. Es que, pese a que rige una restricción perimetral que le impide al ex dirigente acercarse a Arizaga, ambos se vieron en España.
Luego de que las imágenes se viralizaran, Moyano salió nuevamente a dar explicaciones. El ex diputado ya había tenido una aparición en los medios, en el programa de Moria Casán, donde intentó esclarecer el vínculo que mantenía con Candela. Esta vez, nuevamente eligió su vínculo con la conductora para aclarar detalles sobre la aparición que tuvieron ambos en España.
Investigan un posible encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga
La situación judicial sigue su curso en Argentina en un contexto en el que se habló de drogas y hasta de una relación forzosa. Por la denuncia que radicó Arizaga, Moyano tiene prohibido acercársele a menos de 300 metros de distancia. Sin embargo, en las imágenes que se viralizaron se los vio cenando en un restaurante de Madrid.
En principio, Moyano habría sido autorizado por tribunales a salir del país. Pero luego trascendieron también imágenes que ubicaron a la influencer en el mismo lugar. De momento, el video que circuló no parece una prueba fehaciente de que se hubieran reunido. Por lo tanto, continúa la investigación para saber si las imágenes que se conocieron muestran a la ex pareja.
¿Qué dijo Facundo Moyano sobre el encuentro en España?
Moyano volvió a ponerse en contacto con Moria Casán para explicar el encuentro. Lejos de negarlo, aseguró no estar incumpliendo ninguna normativa. Al encontrarse en suelo extranjero, el ex diputado no estaría incumpliendo la prohibición. Sin embargo, su actitud generó quejas entre algunos periodistas, que consideraron una falta de seriedad basarse en tecnicismos para hacer caso omiso a las restricciones.
“Tenemos un último momento”, anunció Casán este lunes en su programa. Moyano le escribió mensajes explicando lo sucedido. “Candela llora todos los días –dijo–. Queremos estar juntos”. Además, aseguró que continúan “enamorados y contentos”. “Nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral”, aseguró.
En paralelo, Casán reveló que Moyano le confesó sentirse burlado por la Justicia. “Ellos dicen que la Justicia se caga en ellos. Él está preocupado por su enfermedad, por lo que tiene Candela y dice que nunca le puso una mano encima salvo para ayudarla”, cerró.