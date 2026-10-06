Moyano habló con Moria Casán y explicó su reencuentro con Candela Arizaga en España

En principio, Moyano habría sido autorizado por tribunales a salir del país. Pero luego trascendieron también imágenes que ubicaron a la influencer en el mismo lugar. De momento, el video que circuló no parece una prueba fehaciente de que se hubieran reunido. Por lo tanto, continúa la investigación para saber si las imágenes que se conocieron muestran a la ex pareja.