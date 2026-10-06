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El Vaticano publicará “El diario personal del Papa Francisco”, del cardenal “Tucho” Fernández

El cardenal, también argentino, mantuvo un estrecho vínculo de respeto y admiración teológica con Francisco desde las etapas previas al Vaticano.

El Vaticano publicará “El diario personal del Papa Francisco”, del cardenal “Tucho” Fernández
Foto: Vatican Media
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Vaticano publicará el 24 de noviembre en 94 países “El diario personal del Papa Francisco”, editado por el cardenal Fernández para difundir las notas íntimas de Bergoglio.
  • La obra compila anotaciones y reflexiones tomadas por Francisco entre 1992 y 2024, analizadas por Fernández, un estrecho colaborador teológico impulsado por el pontífice argentino.
  • Con ediciones en cinco idiomas, el lanzamiento global permitirá profundizar en el legado doctrinal y humano del jesuita que condujo a la Iglesia católica durante más de una década.
Resumen generado con IA

Libreria Editrice Vaticana prepara un lanzamiento a lo grande con publicación mundial con traducción a cinco idiomas. El cardenal cordobés, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, trabajó durante meses en una obra que recoge apuntes que hizo Jorge Mario Bergoglio durante 34 años. El próximo 24 de noviembre, “El diario personal del Papa Francisco” se publicará en 94 países.

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El sitio Vatican News presentó la iniciativa como “un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más la persona del pontífice jesuita que guió a la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte”. “Tucho” Fernández no se limitó a hacer un compilado de anotaciones, sino que también hizo algunos comentarios sobre las ideas del papa argentino.

Qué se sabe sobre “El diario del Papa Francisco”

El libro será publicado bajo el sello de diferentes editoriales. Libreria Editrice Vaticana estará a cargo de la traducción al italiano. Las filiales de Penguin Random House lanzarán la publicación en español, inglés y portugués. Por último, Editions Albin Michel será la responsable del lanzamiento en francés.

Libreria Editrice Vaticana es la editorial encargada de dar voz a las publicaciones de los diferentes papas en todo el mundo. Este año se publicaron escritos de Roberto Prevost, actual papa León XIV, de sus épocas como Prior General de los Agustinos. “Estamos verdaderamente complacidos de poder poner muy pronto a disposición de los lectores (...) estas páginas personales del papa Francisco presentadas en un libro redactado por uno de sus más cercanos colaboradores”, dijo Lorenzo Fazzini, responsable de la editorial.

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El libro recoge pensamientos, ideas, anotaciones y apuntes que tomó Francisco entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024.

El vínculo entre Jorge Bergoglio y “Tucho” Fernández

Durante décadas, Bergoglio y Fernández mantuvieron un estrecho lazo de confianza y trabajo. El cordobés logró la aprobación del después papa, quien lo reconoció como una autoridad en teología. Algunos de los cargos de Fernández fueron impulsados por el propio Bergoglio, como el rectorado de la Universidad Católica Argentina.

En 2013, ya siendo papa, Francisco lo nombró arzobispo titular de Tiburnia; en 2018, arzobispo de La Plata y, en 2023, prefecto para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidente de la Comisión Pontificia Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. En septiembre de ese mismo año, fue designado cardenal.

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El papa tomó como referencia los trabajos e ideas de Fernández para algunos de sus textos, como la encíclica Laudato si’. Luego de la muerte de Francisco, Fernández hizo una conmovedora reflexión: “Este mundo, que parece huérfano y sin rumbo, perdió un padre. Un padre universal. Y eso yo se lo agradezco a Dios”.

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