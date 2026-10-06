El Vaticano publicará “El diario personal del Papa Francisco”, del cardenal “Tucho” Fernández

Libreria Editrice Vaticana es la editorial encargada de dar voz a las publicaciones de los diferentes papas en todo el mundo. Este año se publicaron escritos de Roberto Prevost, actual papa León XIV, de sus épocas como Prior General de los Agustinos. “Estamos verdaderamente complacidos de poder poner muy pronto a disposición de los lectores (...) estas páginas personales del papa Francisco presentadas en un libro redactado por uno de sus más cercanos colaboradores”, dijo Lorenzo Fazzini, responsable de la editorial.