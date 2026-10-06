LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite 'Conexión Play' de lunes a viernes en Tucumán, un informativo conducido por Baigorrí, Servetto y Monti para ofrecer noticias y análisis en vivo.
  • El magazine se emite de 9 a 12 por CCC, Flow y plataformas web. El ciclo integra la grilla multiplataforma del medio, buscando un periodismo dinámico e interactivo.
  • Esta apuesta consolida la presencia de LA GACETA en el ecosistema audiovisual del norte argentino, buscando fidelizar nuevas audiencias digitales con contenidos propios.
Resumen generado con IA

“Conexión Play” es uno de los informativos de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y en las plataformas de LA GACETA.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, el ciclo le da continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
3

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán
4

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi
5

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
2

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Lula contra Lula: la trampa del centro
3

Lula contra Lula: la trampa del centro

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
4

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán
5

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

Más Noticias
El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Hallan a una mujer muerta y a su pareja oculto en una cama

Hallan a una mujer muerta y a su pareja oculto en una cama

Comentarios