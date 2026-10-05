Siempre serás tatuaje, siempre serás leyenda

Será contra los ignotos muchachos de Benín. Un eslabón más de esta cadena de indignidades que son los amistosos programados por “Chiqui” Tapia y sus secuaces. Inmerecido para Messi, que debió irse con una potencia al frente, mano a mano con los mejores. O al menos con algunos de los buenos. Pero cuando la fiesta de la previa amaine, seguramente colmada de emociones, y sean 11 contra 11, que nadie lo dude: Messi jugará a la pelota como siempre lo hizo. A ganar, a meter goles. Ese gen competitivo del que tanto se habla, el ansia vampiresca por beberse la savia del fútbol que Messi nunca traicionó, es otro de los activos que resigna la Selección. Un genio, pero un genio contagioso. La última vez que obró ese milagro, Argentina le ganó un partido histórico a Inglaterra y pasó a la final del Mundial. Antes lo había hecho infinidad de veces.