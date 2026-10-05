Caerse, levantarse y volver a intentarlo: la lección que nos deja Messi, el "10" que nunca se rindió

El camino siguió siendo empinado. En octubre de 2017, en la altura de Quito, la Argentina estaba al borde de quedarse afuera del Mundial de Rusia. "Leo" convirtió los tres goles del triunfo ante Ecuador y metió al equipo en la Copa del Mundo casi por su cuenta. El mismo al que acusaban de no sentir la camiseta la salvó cuando más pesaba. Después llegaron la eliminación con Francia en los octavos de Rusia 2018 y una Copa América 2019 que terminó con una expulsión polémica. Otra vez las dudas. Otra vez las críticas.