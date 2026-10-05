DeportesFútbol

Caerse, levantarse y volver a intentarlo: la lección que nos deja Messi, el "10" que nunca se rindió

Perdió cuatro finales, renunció en Nueva Jersey y escuchó críticas durísimas. Cada vez se volvió a levantar, hasta que llegó Qatar. Esa es su enseñanza más grande.

CAÍDA. Messi, de rodillas y con el rostro contra el césped, después de perder la final de 2016. Parecía el final, pero fue el comienzo de su regreso.
CAÍDA. Messi, de rodillas y con el rostro contra el césped, después de perder la final de 2016. Parecía el final, pero fue el comienzo de su regreso.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se despide este martes de la Selección Argentina en el estadio Monumental tras anunciar su retiro definitivo y culminar un ciclo histórico de resiliencia deportiva.
  • Tras perder cuatro finales y renunciar brevemente en 2016 ante duras críticas, el capitán revirtió la adversidad al consagrarse campeón de América en 2021 y del mundo en Qatar 2022.
  • El adiós del astro consagra un legado de perseverancia que trasciende los títulos, redefiniendo el valor del esfuerzo y la superación en la historia del fútbol internacional.
Resumen generado con IA

DESDE BUENOS AIRES.- El 26 de junio de 2016, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Lionel Messi pateó el primer penal de la definición contra Chile y la pelota se fue por arriba del travesaño. Argentina perdió su tercera final consecutiva. Minutos después, con los ojos rojos, el capitán dijo que para él la Selección se había terminado. Tenía 29 años y parecía que la historia había llegado a su punto final.

No era la primera caída. En 2007, con 20 años, había perdido la final de la Copa América con Brasil. En 2014, en el Maracaná, la Copa del Mundo se le escapó en el alargue con Alemania. En 2015, en Santiago, Chile le ganó otra final por penales. Cuatro finales, cuatro derrotas. Para muchos, la explicación era sencilla y cruel: el problema era él.

Pocos futbolistas fueron tan discutidos en su propio país. Le decían pecho frío. Le reclamaban que no cantaba el himno. Lo acusaban de dejar todo en Barcelona y guardarse en la Selección. Lo comparaban con Diego Maradona en cada partido, como si ganar un Mundial dependiera de un solo hombre. Las críticas llegaban desde las tribunas, desde los programas deportivos y desde las mesas de café. Él escuchaba y callaba.

"No te vayas Lio"

Lo que vino después de aquella renuncia explica buena parte de su grandeza. En las calles apareció un pedido masivo para que no se fuera, con carteles y una movilización al Obelisco. Semanas más tarde, en agosto de 2016, el rosarino anunció que volvía. No puso condiciones ni dio discursos. Simplemente regresó a ponerse la camiseta que tanto le había hecho sufrir.

El camino siguió siendo empinado. En octubre de 2017, en la altura de Quito, la Argentina estaba al borde de quedarse afuera del Mundial de Rusia. "Leo" convirtió los tres goles del triunfo ante Ecuador y metió al equipo en la Copa del Mundo casi por su cuenta. El mismo al que acusaban de no sentir la camiseta la salvó cuando más pesaba. Después llegaron la eliminación con Francia en los octavos de Rusia 2018 y una Copa América 2019 que terminó con una expulsión polémica. Otra vez las dudas. Otra vez las críticas.

Caerse no es el final, la enseñanza que nos dejó Messi

Pero el "10" había aprendido algo que no se enseña en ninguna escuela de fútbol: que caerse no es el final, sino una parte del camino. En 2021, en el Maracaná, ganó por fin su primera Copa América. Un año después, en Qatar, el debut fue una derrota inesperada ante Arabia Saudita. Muchos volvieron a preguntarse si la historia no se repetía. El capitán pidió que la gente confiara, que ese grupo no los iba a dejar tirados. Cumplió con creces. Argentina terminó levantando la Copa del Mundo en Lusail.

Lo más notable de su recorrido no son los títulos que ganó, sino las veces que se levantó antes de ganarlos. Messi podría haberse quedado con la renuncia de 2016 y nadie le hubiera reprochado nada. Ya era el mejor jugador del planeta, tenía todo resuelto en su club, no necesitaba exponerse a otra frustración. Eligió volver. Eligió intentarlo otra vez, sabiendo que podía volver a perder.

En la carta con la que anunció su retiro, el 31 de agosto, dejó una frase que resume esa historia. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también”. Es un mensaje para quienes lo criticaron en los años difíciles. También es un recordatorio de que el esfuerzo existe aunque el resultado no acompañe.

El destino le guardó una última coincidencia. El 19 de julio de este año, su último partido oficial con la Selección fue la final del Mundial ante España, en el mismo estadio MetLife donde diez años antes había renunciado. Volvió a perder, 1 a 0. Esta vez, sin embargo, nadie le reprochó nada. El hombre que en 2016 había salido llorando de allí se fue aplaudido, con la sensación de que ya no le debía nada a nadie.

Esa es, quizás, la enseñanza más grande que deja. No la de un genio que nunca falla, sino la de alguien que falló muchas veces y siguió adelante. En un país acostumbrado a caerse y a levantarse, el capitán mostró que se puede volver a intentarlo una y otra vez. Este martes, en el Monumental, se despide el que nos enseñó a volver.

Temas EspañaLionel MessiBuenos AiresFútbol Club BarcelonaSelección Argentina de fútbolParis Saint-Germain Football ClubLiga de EspañaLigue 1 de Francia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

El plan de Burkina Faso para llegar al Monumental y evitar la suspensión del amistoso

El plan de Burkina Faso para llegar al Monumental y evitar la suspensión del amistoso

Argentina-Burkina Faso: el partido está en duda y surgió una alternativa que cambia la despedida de Messi

Argentina-Burkina Faso: el partido está en duda y surgió una alternativa que cambia la despedida de Messi

De San Juan al Monumental: la entrada que llegó a último momento y un gracias eterno para Messi

De San Juan al Monumental: la entrada que llegó a último momento y un "gracias" eterno para Messi

Con Messi ya en Rosario, la Selección recibe a Burkina Faso y Scaloni volverá a probar variantes

Con Messi ya en Rosario, la Selección recibe a Burkina Faso y Scaloni volverá a probar variantes

Lo más popular
Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza
1

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
2

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1
3

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Serían humanos: los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro
4

"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

Conflicto universitario: 45 días de paro y un año sin que se cumpla la ley de financiamiento
5

Conflicto universitario: 45 días de paro y un año sin que se cumpla la ley de financiamiento

Ranking notas premium
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Irrespetuosos
2

Irrespetuosos

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
3

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Lula contra Lula: la trampa del centro
5

Lula contra Lula: la trampa del centro

Más Noticias
“Encontramos en el otro ese plus”: una salida con amigos los hizo coincidir en Buenos Aires y el running terminó haciendo el resto

“Encontramos en el otro ese plus”: una salida con amigos los hizo coincidir en Buenos Aires y el running terminó haciendo el resto

La formación especial que prepara Scaloni para despedir a Messi en el Monumental

La formación especial que prepara Scaloni para despedir a Messi en el Monumental

Serían humanos: los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

Atlético Tucumán pierde a un titular y espera por otras tres piezas clave para visitar a Gimnasia

Atlético Tucumán pierde a un titular y espera por otras tres piezas clave para visitar a Gimnasia

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Comentarios