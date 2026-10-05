El BCRA confirmó que no habrá rescates para deudores

Resumen para apurados
- En la Bolsa porteña, Vladimir Werning del BCRA descartó hoy rescates a deudores morosos para evitar que el Estado absorba pérdidas de operaciones privadas.
- La definición llega tras un pico de mora del 13% en hogares por el shock electoral previo, índice que comenzó a ceder con un 83% de clientes al día y más refinanciaciones.
- El Banco Central buscará expandir el crédito con riesgo estrictamente privado y propuso reducir la carga tributaria estatal para abaratar el costo de financiamiento futuro.
El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, aseguró que la morosidad bancaria comenzó a mostrar señales de recuperación y descartó que el Gobierno analice implementar rescates o asistencia estatal para los deudores.
Durante la apertura de la Semana Mundial del Inversor, realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el funcionario analizó la evolución del crédito, el ahorro y la inversión en la Argentina. En ese contexto, reconoció el impacto que tuvo el shock electoral del año pasado sobre el sistema financiero, aunque sostuvo que ese efecto comenzó a revertirse.
Qué dijo el BCRA sobre la mora y los deudores
Uno de los principales puntos de la exposición de Werning fue la evolución de la morosidad de los créditos. Según explicó, la irregularidad de los préstamos a los hogares llegó a acercarse al 13%, mientras que para el sector privado en general alcanzó el 7,5%.
Sin embargo, el vicepresidente del BCRA señaló que el deterioro dejó de avanzar al mismo ritmo y que los últimos indicadores muestran una recuperación. En ese sentido, destacó que el 83% de las personas y empresas mantiene al día sus obligaciones.
Con el aumento de las refinanciaciones y una reducción de los créditos impagos, Werning consideró que el sistema financiero ya atravesó el período más complicado y afirmó: “La mora dejó de ser un lastre”.
El Gobierno no prepara un rescate para los deudores
A pesar del nivel de morosidad registrado, el funcionario dejó en claro que no habrá un salvataje estatal para los deudores que tengan dificultades para afrontar sus compromisos.
El BCRA descartó la implementación de subsidios, inyecciones de liquidez o rescates financieros destinados a quienes no puedan pagar sus créditos. La postura oficial apunta a evitar que una intervención estatal termine trasladando al Estado las pérdidas derivadas de operaciones crediticias que no funcionaron.
El objetivo, según explicó Werning, es que el crédito continúe expandiéndose, pero dentro de un esquema en el que los riesgos sean asumidos por quienes participan de las operaciones financieras.
El 75% de los dólares comprados por privados queda en Argentina
Otro de los ejes de la presentación fue el comportamiento de los ahorristas argentinos y el destino de las divisas. Werning aseguró que el 75% de los dólares comprados por el sector privado permanece dentro del país.
El funcionario destacó que ese porcentaje aumentó respecto del 50% registrado un año atrás, durante las elecciones legislativas.
“La compra de moneda extranjera no es desestabilizadora”, sostuvo Werning. Según su explicación, los dólares que permanecen en la Argentina pueden contribuir al financiamiento del sistema bancario, aportar liquidez al mercado de capitales y formar parte del financiamiento de inversiones.
El BCRA cuestionó el costo de los créditos
Durante su exposición, Werning también se refirió al impacto de los impuestos sobre el costo del financiamiento. Según estimó, conceptos como IVA, Ingresos Brutos, impuesto de sellos y tasas municipales pueden representar cerca del 30% del costo financiero total en determinados préstamos.
Por ese motivo, planteó que una reducción del costo del crédito requiere una participación coordinada de las distintas jurisdicciones del Estado.
El vicepresidente del BCRA también destacó la necesidad de fortalecer el ahorro doméstico como fuente de financiamiento para la inversión y defendió la convivencia entre el sistema bancario y el mercado de capitales.
En ese sentido, sostuvo que el esquema más adecuado para financiar la inversión privada es aquel que combina ambas herramientas de manera complementaria.