El gobierno de Milei enviará al Congreso un proyecto para desregular y reformar el mercado de capitales

Resumen para apurados
- El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para desregular el mercado de capitales y facilitar el financiamiento, según anunció Federico Sturzenegger en Buenos Aires.
- Elaborada con el BCRA y la CNV, la iniciativa flexibiliza instrumentos crediticios como warrants, prendas y pagarés, eliminando monopolios bancarios y trabas burocráticas.
- La reforma busca expandir un mercado que hoy ronda el 8% del PBI y captar fondos de argentinos en el exterior, ampliando la liquidez y las opciones de crédito para empresas.
El gobierno de Javier Milei prepara un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales y anunció que lo enviará al Congreso nacional en los próximos días. La iniciativa contempla cambios destinados a simplificar la regulación, ampliar los instrumentos disponibles, fortalecer las garantías y facilitar el acceso al financiamiento.
Los principales lineamientos fueron anticipados por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, durante la inauguración de la “Semana del Inversor”, realizada en la Cámara de Comercio. Del encuentro también participaron el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, directores del Banco Central y representantes del sistema financiero.
Según defendió Sturzenegger, el proyecto fue elaborado junto con la CNV y el Banco Central (BCRA) y tendrá dos grandes ejes: la simplificación y desregulación de distintos mecanismos del mercado de capitales y el fortalecimiento de las garantías para ampliar las alternativas de financiamiento y reducir costos.
“Es un proyecto de mercado de capitales que tiene dos grandes ejes: el eje de la simplificación, de la desregulación, de la mayor libertad en los bienes que podés prendar, en los instrumentos que podés usar y cómo armás los contratos”, explicó el ministro, consignado por el diario "Ámbito".
Qué cambios contempla el proyecto
Entre las modificaciones previstas se encuentran:
- Warrants: se profundizará la desregulación, los seguros dejarán de ser obligatorios y se ampliará el universo de bienes que pueden utilizarse como garantía.
- Registro Federal de Garantías: se creará un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar los bienes afectados a prendas y otras garantías.
- Prendas: se permitirá constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor y se ampliará el universo de bienes alcanzados, incluyendo cosechas futuras.
- Ejecución de garantías: se eliminará el monopolio que actualmente tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución.
- Pagarés y letras de cambio: se ampliarán las posibilidades de utilización de estos instrumentos, incluso vinculándolos a bienes físicos o producción.
- Factura de Crédito Electrónica MiPyme: se buscará eliminar intermediarios para facilitar su utilización y el acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento.
- "Crowdfunding": se eliminará el régimen específico vigente, que, según explicó Sturzenegger, perdió funcionalidad.
- Tarjetas de crédito: los comercios podrán financiar créditos originados en operaciones con tarjetas sin que esa actividad quede exclusivamente canalizada a través de bancos.
- Planes de ahorro y capitalización: se eliminará el régimen regulatorio específico y los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, reduciendo la intervención de la IGJ.
- Autorizaciones automáticas: se incorporarán a la Ley de Mercado de Capitales reformas que la CNV ya implementó, como la posibilidad de realizar determinadas emisiones sin aprobación previa, con fiscalización posterior.
- Obligaciones Negociables (ON) denominadas en UVA: se habilitará su emisión para ampliar las alternativas de financiamiento.
El "broche de oro" de Sturzenegger
Sturzenegger sostuvo que la iniciativa busca dar el “broche de oro” al proceso de transformación regulatoria del mercado de capitales.
Durante su exposición, el ministro también destacó que la Argentina cuenta con un volumen de ahorro en el exterior que estimó en U$S300.000 millones, que, en condiciones normales, podría canalizarse hacia el mercado de capitales local. En ese sentido, afirmó que el país ya resolvió las restricciones fiscal y externa y destacó el potencial de crecimiento de las exportaciones.
En otro tramo de su discurso, y en referencia al escenario político del próximo año, Sturzenegger afirmó: “El próximo año, con la reelección del presidente Javier Milei, solucionaremos la restricción política”. También sostuvo que al mercado de capitales actual ya “se le están creando las bases” para su consolidación y expansión.
La CNV y los cambios regulatorios
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, señaló que la estrategia de su gestión buscó combinar la simplificación de los procesos con la protección de los inversores.
“Nuestro objetivo es que sea todo más fácil, serio y transparente”, afirmó.
Silva adelantó que ya se avanzó sobre el 80% de las normativas que estaban en la CNV y destacó que la actual gestión emitió 181 resoluciones generales, frente al promedio histórico de 16 por año.
Entre las medidas destacó las autorizaciones automáticas y la reducción del tiempo necesario para salir al mercado. Explicó que el objetivo fue reducir el “time to market”, aunque remarcó que la ausencia de autorización previa no elimina la fiscalización posterior.
Sobre el mercado de capitales, agregó que su volumen más que duplicó su valor en términos corrientes, aunque todavía representa entre un 7% y un 8% del PBI, según señaló.
Críticas de las Alycs
Durante su exposición, Silva también se refirió a la Resolución General 1166/2026, que generó cuestionamientos entre las Alycs (Agente de Liquidación y Compensación). La norma estableció que las transferencias son la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos entre las Alycs y sus clientes, lo que implica el paso por una cuenta bancaria.
Frente a las críticas, el titular de la CNV aseguró que escuchó “disparates” en algunos cuestionamientos y remarcó que el organismo no tiene facultades para crear, aumentar o reducir impuestos.
“La CNV no crea impuestos, no tiene la capacidad de subirlos ni de bajarlos, los impuestos los crea el Congreso. ARCA es el que se ocupa de la recaudación y fiscalización”, sostuvo.
Además, señaló que existe una norma que establece que “no se puede eludir un sistema de pagos salteando la cuenta bancaria”.
Silva insistió en que la regulación no es nueva y que la CNV buscó modificar la operatoria de las Alycs frente a determinadas conductas. “La patente de ALYC no es para eludir, ni para evadir controles, ni para fomentar la elusión ni la evasión. Es para otra cosa, para el crecimiento del mercado”, concluyó.