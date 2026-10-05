Una diputada libertaria propuso suspender los sueldos de los diputados que insulten en el Congreso
Mercedes Llano presentó un proyecto para sancionar con la suspensión de la dieta a los legisladores que utilicen insultos o expresiones injuriosas. La medida contempla castigos de hasta dos meses sin cobrar en caso de reincidencia, amenazas o agresiones físicas.
Resumen para apurados
- La diputada Mercedes Llano presentó este lunes un proyecto en el Congreso para suspender la dieta de legisladores que insulten, buscando frenar agravios en los debates.
- La iniciativa surge tras incidentes y forcejeos en comisiones entre Juan Grabois y libertarios. Propone sanciones de uno a dos meses sin sueldo ante reincidencia o agresiones.
- De aprobarse, la medida modificará el reglamento de Diputados para castigar el agravio personal sin limitar la crítica política, sentando un precedente disciplinario inédito.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó este lunes un proyecto de resolución para suspender la dieta de los diputados que insulten o utilicen expresiones injuriosas, soeces o denigrantes durante la actividad parlamentaria. La iniciativa busca incorporar una sanción específica al Reglamento de la Cámara de Diputados.
El proyecto establece que los legisladores que incurran en este tipo de conductas podrían quedar un mes sin cobrar su dieta. En caso de reincidencia, o cuando el episodio incluya amenazas, intimidación o agresión física, la suspensión podría extenderse hasta dos meses.
Qué propone Mercedes Llano para los diputados que insulten
Según los fundamentos de la iniciativa, la medida busca diferenciar entre la crítica política, que quedaría protegida por la libertad de expresión parlamentaria, y el agravio personal. El proyecto sostiene que no se sancionarían las opiniones, críticas o juicios de valor de los legisladores, sino específicamente los insultos y expresiones consideradas injuriosas o denigrantes.
"La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal", sostiene Llano en los fundamentos del proyecto. La diputada también planteó que la iniciativa busca cubrir un vacío en el régimen disciplinario vigente.
La propuesta fue presentada después de los fuertes cruces registrados el 30 de septiembre durante un plenario de comisiones en el que se debatía un proyecto vinculado con la Defensa de la Soberanía de Malvinas. Durante esa reunión hubo insultos, forcejeos y empujones entre Juan Grabois y distintos representantes de La Libertad Avanza.
Otras iniciativas de la diputada libertaria
El proyecto para sancionar los insultos se suma a otras iniciativas impulsadas por Mercedes Llano, diputada nacional por Mendoza y titular del Partido Demócrata. Entre ellas se encuentran propuestas para eliminar determinadas prerrogativas de los legisladores, regular la actividad dentro del recinto y establecer requisitos para quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
Llano también había presentado un proyecto para derogar la Ley 20.959, que establece un régimen de credenciales para la libre circulación y estacionamiento de vehículos utilizados por legisladores y funcionarios de ambas Cámaras. Además, impulsó una iniciativa para establecer evaluaciones de idoneidad psicológica funcional para candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.
La Cámara de Diputados registra a Llano como integrante de La Libertad Avanza para el período 2023-2027 y cuenta con un listado de sus proyectos presentados.