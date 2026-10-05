La Libertad Avanza rechazó una mesa para discutir cargos: "La pregunta es qué vamos a hacer con Tucumán"
Desde el espacio que conduce Lisandro Catalán cuestionaron la convocatoria de distintos sectores políticos para comenzar a discutir candidaturas de cara a 2027 y plantearon que cualquier acuerdo debe partir de un proyecto de transformación para la provincia.
Resumen para apurados
- La Libertad Avanza de Tucumán, liderada por Lisandro Catalán, rechazó integrar una mesa opositora para 2027 porque se niega a acordar un reparto tradicional de cargos públicos.
- La fuerza libertaria cuestionó las alianzas políticas de las últimas cuatro décadas en la provincia, al señalar que terminaron fragmentando a la oposición y favoreciendo al oficialismo.
- De cara a 2027, el espacio ratificó que solo aceptará dirigentes que se sumen a su plan de gobierno bajo el modelo de Javier Milei, priorizando reformas sobre candidaturas.
La Libertad Avanza fijó posición frente a la convocatoria realizada por uno de los partidos políticos de Tucumán para avanzar en una mesa de diálogo entre distintos espacios de cara a las elecciones de 2027. Desde el espacio que conduce Lisandro Catalán señalaron que la principal diferencia está en el objetivo de esa convocatoria. “La propuesta plantea sentarnos a una mesa entre distintos partidos para comenzar a discutir qué cargo ocupa cada uno de cara a 2027. Y justamente ahí está nuestra diferencia”, expresaron.
En ese sentido, desde LLA cuestionaron la experiencia de acuerdos políticos que, según plantearon, durante las últimas décadas terminaron concentrados en la distribución de candidaturas y espacios de poder.
“Tucumán conoce demasiado bien esa receta. Durante los últimos 40 años se armaron una y otra vez acuerdos entre dirigentes y sectores políticos con la promesa de construir una alternativa. Pero esas construcciones muchas veces terminaron reducidas a una discusión sobre quién encabeza, quién consigue un lugar y cómo se reparte el poder”, sostuvieron.
Según la mirada del espacio libertario, ese tipo de acuerdos también contribuyó en distintos momentos a la fragmentación de sectores opositores y a la continuidad del oficialismo provincial. “Incluso hubo dirigentes y sectores que durante años terminaron siendo funcionales al oficialismo, contribuyendo a dividir a la oposición y a sostener un sistema que lleva décadas gobernando Tucumán”, afirmaron.
Frente a las críticas que reciben por mantener una postura de mayor autonomía partidaria, desde La Libertad Avanza remarcaron que las puertas del espacio permanecen abiertas.
“Algunos dicen que somos cerrados. Somos exactamente lo contrario. Todos los días se suman dirigentes, empresarios, jóvenes y ciudadanos de distintos sectores que quieren transformar Tucumán. Muchos vienen de otros espacios políticos y muchísimos nunca formaron parte del sistema”, señalaron.
En esa línea, aclararon que la incorporación de nuevos dirigentes y sectores debe estar vinculada a un programa de gobierno y no a un esquema de reparto de candidaturas.
“Las puertas están abiertas para todos los que compartan el modelo que lleva adelante el presidente Javier Milei y tengan la decisión de transformar Tucumán”, indicaron.
“La pregunta no es quién ocupa cada casillero”
Uno de los principales ejes del planteo libertario apunta a desplazar la discusión electoral de los nombres y cargos hacia las políticas públicas que deberían implementarse en la provincia.
“Lo que no queremos es sentarnos en una mesa para repartir cargos entre los mismos de siempre, como si la política fuera una agencia de empleos”, remarcaron.
Y plantearon una serie de preguntas como eje de la discusión de cara a 2027: “¿Cómo vamos a bajar los impuestos para atraer inversiones y generar trabajo? ¿Cómo vamos a transformar el gasto político en infraestructura? ¿Cómo vamos a terminar con las cajas políticas? ¿Cómo vamos a transformar el Estado? ¿Qué modelo de provincia queremos construir?”.
“De eso queremos discutir”, sintetizaron.
Desde LLA sostienen que el espacio ya cuenta con un programa de gobierno definido y que la discusión electoral debe partir de ese proyecto. “La Libertad Avanza tiene un plan de gobierno definido. No estamos construyendo una alianza para repartir candidaturas. Estamos construyendo un proyecto para transformar Tucumán”, afirmaron.
Finalmente, volvieron a remarcar que cualquier dirigente, sector o ciudadano que quiera incorporarse será recibido, independientemente de su procedencia política, aunque bajo la condición de acompañar el proyecto.
“Quien quiera sumarse es bienvenido, venga de donde venga. Pero tiene que venir a ponerse a disposición del proyecto, sin condicionamientos y sin repetir las viejas prácticas de la política tucumana”, expresaron.
Y cerraron: “Las puertas están abiertas. El proyecto también. Esta vez es en serio.”