La Libertad Avanza rechazó una mesa para discutir cargos: "La pregunta es qué vamos a hacer con Tucumán"

La Libertad Avanza fijó posición frente a la convocatoria realizada por uno de los partidos políticos de Tucumán para avanzar en una mesa de diálogo entre distintos espacios de cara a las elecciones de 2027. Desde el espacio que conduce Lisandro Catalán señalaron que la principal diferencia está en el objetivo de esa convocatoria. “La propuesta plantea sentarnos a una mesa entre distintos partidos para comenzar a discutir qué cargo ocupa cada uno de cara a 2027. Y justamente ahí está nuestra diferencia”, expresaron.