Qué se sabe sobre Michael Schumacher: la revelación de Jean Todt que volvió a generar preocupación
Las declaraciones de Jean Todt, uno de los hombres que integra el círculo íntimo de Michael Schumacher, volvieron a cobrar relevancia con el estreno de “Schumacher ’94: Nace una leyenda”, el documental que revive el primer título mundial del expiloto alemán.
Resumen para apurados
- Jean Todt reavivó la preocupación por Michael Schumacher tras declarar que el expiloto cambió drásticamente, en el marco del nuevo documental sobre su título de 1994.
- Schumacher sufrió un traumatismo cerebral en 2013 esquiando en Francia. Desde entonces, su familia y círculo íntimo mantienen un estricto hermetismo sobre su estado real.
- Pese a los homenajes y producciones audiovisuales, la familia reafirmó que no emitirá partes médicos oficiales para preservar la privacidad y evitar demandas informativas.
Doce años después del accidente de esquí que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, las palabras de Jean Todt sobre el estado del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 volvieron a generar interés.
El francés, quien fue jefe de Ferrari durante la etapa más exitosa de Schumacher en la escudería italiana, mantuvo durante todos estos años un estrecho vínculo con la familia. En una de sus pocas referencias públicas sobre el expiloto, resumió el cambio que sufrió su vida con una frase contundente: “Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1”.
Qué se sabe sobre el estado de salud de Michael Schumacher
Schumacher sufrió una grave lesión en la cabeza en diciembre de 2013, cuando tuvo un accidente mientras esquiaba en Méribel, Francia. Desde entonces, su esposa, Corinna Schumacher, y el resto de su familia decidieron mantener una estricta reserva sobre su estado de salud.
La información disponible públicamente se limita a las declaraciones de algunas personas del círculo más cercano al expiloto. Todt es precisamente uno de los pocos allegados que habló en distintas oportunidades sobre su relación con Schumacher después del accidente.
En 2023, Todt explicó que seguía viendo al expiloto y afirmó: “Michael está aquí, así que no lo echo de menos”. También señaló que su antiguo piloto era diferente y que estaba acompañado permanentemente por su familia.
Jean Todt, uno de los pocos amigos que puede visitar a Schumacher
La relación entre Todt y Schumacher se fortaleció durante los años de dominio de Ferrari en la Fórmula 1. Juntos atravesaron una de las etapas más exitosas de la historia de la categoría, con cinco campeonatos consecutivos para el alemán entre 2000 y 2004.
Después del accidente, Todt continuó formando parte del círculo cercano de Schumacher. Incluso contó que lo visitaba con frecuencia y que, en algunas ocasiones, llegó a verlo hasta tres veces por semana.
El exdirigente francés sostuvo además que Schumacher estaba “en las mejores manos” y rodeado de personas que lo quieren. También contó que continuaba compartiendo con él algunas carreras de Fórmula 1, aunque evitó brindar detalles sobre su condición.
Por qué la familia de Schumacher mantiene el hermetismo
La familia del expiloto tomó desde el comienzo la decisión de proteger su privacidad. Felix Damm, abogado de los Schumacher, explicó en 2023 por qué nunca se publicó un informe definitivo sobre su estado de salud.
Según Damm, la familia evaluó la posibilidad de brindar información oficial, pero entendió que hacerlo podía generar una demanda permanente de nuevas actualizaciones.
El abogado explicó que un informe inicial no habría cerrado el tema, sino que habría obligado a la familia a responder constantemente a nuevas preguntas sobre la evolución del expiloto.
Qué dijo Corinna Schumacher sobre Michael
La propia Corinna Schumacher explicó en el documental de Netflix estrenado en 2021 cómo la familia organiza su vida alrededor de Michael.
“Michael está aquí. Es diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza”, expresó entonces su esposa. También contó que permanecen juntos en su hogar, realizan terapias y hacen todo lo posible para que el expiloto se sienta cómodo y pueda mejorar.
Corinna también explicó que la familia decidió continuar con su vida preservando la intimidad de Schumacher.
“Michael siempre nos protegió y ahora nosotros protegemos a Michael”, afirmó.
El nuevo documental de Michael Schumacher en Netflix
La figura del expiloto volvió a cobrar protagonismo con “Schumacher ’94: Nace una leyenda”, el documental que llegó a Netflix y reconstruye la temporada de Fórmula 1 de 1994, cuando Schumacher consiguió su primer campeonato mundial.
La producción cuenta con testimonios de Corinna Schumacher, Flavio Briatore y Pat Symonds, y se concentra en aquella histórica temporada y en los secretos de la escudería Benetton.
Schumacher terminó su carrera con siete títulos mundiales, récord que comparte con Lewis Hamilton. Sin embargo, desde el accidente de 2013, su familia mantiene firme la decisión de preservar su vida privada y evitar que su estado de salud se transforme en una sucesión de informes públicos.