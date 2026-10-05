Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

El panorama climatológico en la región de Cuyo

Las alertas se extienden por la región de Cuyo, donde se mantiene la alerta a lo largo de la provincia de San Juan, principalmente en la zona cordillerana de Iglesia y Calingasta. Los eventos extremos ocurrirán durante la noche, es decir, entre las 18 y las 00 horas, y se tratarán de nevadas de variada intensidad que se mantendrán hasta mañana. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve.