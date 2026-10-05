SociedadClima y ecología

Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo para cuatro provincias argentinas por temporales de nieve en Cuyo y tormentas en el Noreste.

El anuncio del SMN para este lunes.
El anuncio del SMN para este lunes. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla este lunes en cuatro provincias por tormentas en el NEA y nevadas intensas en Cuyo.
  • Cuyo prevé hasta 40 cm de nieve cordillerana en Mendoza y San Juan, mientras Formosa y Misiones afrontan fuertes lluvias, ocasional granizo y ráfagas.
  • Las condiciones climáticas extremas exigirán precauciones viales por hielo y prevención ante eventuales cortes de energía o anegamientos locales.
Resumen generado con IA

Las previsiones meteorológicas se mantienen más estables en el comienzo de la semana de este nuevo mes de octubre de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que para la jornada de este lunes tan solo cuatro provincias se encontrarán bajo alerta meteorológica, advertencias que se extenderán por parte del NEA así como de Cuyo. Los fenómenos contrastan con los puntos cardinales de estas regiones. En la parte occidental de la Argentina se mantendrán las nevadas, mientras que en el oriente, las tormentas.

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A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN señaló que unas cuatro provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas y nevadas. Estos fenómenos se distribuirán entre las provincias del extremo occidental así como en los límites del este del país. Formosa, Misiones, San Juan y Mendoza se encuentran advertidas este lunes.

El panorama climatológico en la región de Cuyo

Las alertas se extienden por la región de Cuyo, donde se mantiene la alerta a lo largo de la provincia de San Juan, principalmente en la zona cordillerana de Iglesia y Calingasta. Los eventos extremos ocurrirán durante la noche, es decir, entre las 18 y las 00 horas, y se tratarán de nevadas de variada intensidad que se mantendrán hasta mañana. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve.   

Hacia el sur, la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, en Mendoza, comparten la misma advertencia que su vecina, con nevadas que también se instalarán durante la noche. Al igual que en San Juan, se esperan valores acumulados entre 20 y 40 centímetros, y en las zonas menos elevadas podrá ser en forma de lluvia o ambos fenómenos mezclados.

Tormentas y precipitaciones intensas en el NEA  

En la zona del NEA, las alertas se concentran en Formosa y Misiones. Para este lunes, la región de Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané se encuentran bajo alerta durante la mañana, entre las 6 y las 12 horas de hoy. Para esta ocasión se instalarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Esta misma advertencia la comparte Misiones en las zonas de 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní, Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, Norte de Guaraní, San Pedro, zona alta de General Manuel Belgrano, zona alta de Montecarlo, Eldorado, Iguazú, zona baja de General Manuel Belgrano y zona baja de Montecarlo, donde las tormentas ocurrirán hasta las 18 horas.   

Para ambas provincias, la alerta advierte tormentas que podrían estar acompañadas de intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.   

Recomendaciones del SMN ante las alertas amarillas  

Ante los opuestos fenómenos adversos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

Alerta por nevada (Amarillo):

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

    • Alerta por tormenta (Amarillo):   

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.   
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.   
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.   
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.   
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.   

    • Temas Servicio Meteorológico NacionalClimaClima en Argentina
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