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Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 5 de octubre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA TUCUMÁN
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA TUCUMÁN LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este lunes en Tucumán una jornada inestable con lluvias aisladas y marcas térmicas de entre 13°C y 19°C.
  • El inicio de semana llega tras un domingo lluvioso que provocó un descenso térmico, manteniendo chances de precipitaciones de hasta el 40%.
  • La baja de temperatura será temporal, ya que se espera una rápida mejoría con máximas de 26°C y 28°C para martes y miércoles.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán continuará inestable este lunes 5 de octubre. Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán tendrá una jornada con lluvias aisladas y temperaturas que se mantendrán entre los 13°C y los 19°C.

El comienzo de la semana estará marcado por el descenso de la temperatura después de un domingo con lluvias. El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

Pronóstico del clima: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes

Durante la madrugada del lunes, se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 16°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Por la mañana, el pronóstico indica lluvias aisladas, con una temperatura que descenderá hasta los 13°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40%.

Durante la tarde, las condiciones continuarán inestables. Se esperan nuevamente lluvias aisladas y una temperatura máxima de 19°C, que será la marca más alta prevista para la jornada.

Por la noche, persistirá la posibilidad de lluvias aisladas y la temperatura volverá a bajar hasta alrededor de 16°C.

Qué temperatura hará en Tucumán

La amplitud térmica será reducida este lunes. El SMN pronostica:

Mínima: 13°C.

Máxima: 19°C.

Madrugada: 16°C.

Mañana: 13°C.

Tarde: 19°C.

Noche: 16°C.

El viento soplará con velocidades de entre 7 y 22 km/h, con variaciones en su dirección a lo largo de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El descenso térmico será transitorio. Para el martes 6 de octubre, el SMN anticipa una mejora en las condiciones, con una mínima de 16°C y una máxima de 26°C. El miércoles, en tanto, el termómetro podría alcanzar los 28°C.

La inestabilidad volverá a aparecer hacia el jueves, mientras que para el viernes se espera una jornada con temperaturas de entre 13°C y 21°C.

Así, el lunes comenzará con lluvias aisladas y temperaturas frescas, antes de un nuevo ascenso térmico durante la primera mitad de la semana.

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