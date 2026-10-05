OpiniónColumnas “Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido) Carlos Duguech - Analista internacional Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL DATOS. La fragata “Heroína” en Puerto Soledad, en 1820, Obra de E. Biggeri. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Islas MalvinasReino Unido Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Rockhopper mantiene su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028 pese a las medidas de Argentina El Gobierno intimó al Reino Unido a frenar Sea Lion y advirtió que recurrirá a un tribunal internacional Malvinas: Estados Unidos pidió “desescalar” la tensión entre la Argentina y el Reino Unido El Gobierno denunció vuelos ilegales entre Malvinas y Chile y anunció sanciones contra una empresa británica Malvinas: Inglaterra convocó a la embajadora argentina y rechazó el arbitraje por el petróleo Lo más popular Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas El “inventor” de un deporte y de una industria La increíble vida de Guillermo Vilas Sabato en LA GACETA Literaria Ranking notas premium De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur? Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación? La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado