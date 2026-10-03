Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán: quiénes aprobaron y quiénes quedaron en deuda ante Barracas

Atlético Tucumán volvió a tener una tarde complicada y acumuló su tercera derrota consecutiva en el Clausura. Más allá de los goles de Nicolás Laméndola y Maximiliano Villa, el equipo mostró falencias defensivas, poca claridad para generar juego y varios rendimientos individuales por debajo de lo esperado. Leonel Vega fue uno de los más firmes en la mitad de la cancha, mientras que la última línea sufrió demasiado ante los movimientos ofensivos de Barracas Central.