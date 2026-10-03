Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán: quiénes aprobaron y quiénes quedaron en deuda ante Barracas

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán perdió 3-2 frente a Barracas Central en el estadio Monumental por el Clausura, debido a notorios desaciertos defensivos y escasa generación de juego.
- El Decano sufrió su tercera derrota consecutiva en el certamen, en un duelo donde los goles de Laméndola y Villa no alcanzaron para revertir el flojo nivel general del equipo.
- La caída agudiza la crisis futbolística del conjunto tucumano, que además perderá a Leonel Vega por acumulación de tarjetas para su próximo compromiso ante Gimnasia.
Atlético Tucumán volvió a tener una tarde complicada y acumuló su tercera derrota consecutiva en el Clausura. Más allá de los goles de Nicolás Laméndola y Maximiliano Villa, el equipo mostró falencias defensivas, poca claridad para generar juego y varios rendimientos individuales por debajo de lo esperado. Leonel Vega fue uno de los más firmes en la mitad de la cancha, mientras que la última línea sufrió demasiado ante los movimientos ofensivos de Barracas Central.
Luis Ingolotti (4)
Pudo hacer bastante más en el gol del empate y cometió un penal infantil cuando el partido estaba igualado, aunque la jugada fue anulada por offside. Quedó atrás aquella valla invicta que había ayudado al equipo a sumar puntos.
Leonel Di Plácido (4)
Si bien fue clave con la asistencia en el gol que abrió el marcador, en el complemento sufrió muchísimo con el ingreso de Taborda. Nunca pudo imponerse, corrió detrás de él durante todo el segundo tiempo y terminó pidiendo el cambio.
Gianluca Ferrari (3)
Nunca pudo controlar al delantero de turno. Primero sufrió a Bruera y luego a Orsini. Calculó mal en el primer gol, no logró despejar correctamente en el segundo y perdió al ex Boca en el tercero. Asistió de cabeza a Villa en el 2-2.
Luciano Vallejo (4)
Mostró una versión mucho menos confiable que la que había acostumbrado a desplegar durante el semestre. Estuvo vulnerable en los duelos y poco firme en los cruces.
Ignacio Galván (5)
Hizo un desgaste notable en ofensiva y llegó hasta la línea de fondo cada vez que tuvo la oportunidad. Su sector estuvo bastante más firme que el costado derecho.
Renzo Tesuri (3)
Corre, se sacrifica y se esfuerza, pero su influencia en el equipo es cada vez menor. Esta tarde no logró gravitar en ataque, estuvo impreciso en los pases y quedó en la foto por no cerrar a tiempo en el gol del empate.
Leonel Vega (5)
De lo mejor de la mitad de cancha hacia arriba. Recuperó muchísimas pelotas, distribuyó juego constantemente y estuvo siempre bien parado, ayudando considerablemente a los centrales. Recibió la quinta amarilla y no podrá jugar contra Gimnasia.
Lautaro Godoy (4)
Mostró una versión bastante más deslucida que la que había impresionado días atrás por Copa Argentina. Se lo notó con menos energía y muy impreciso para generar juego y asociarse.
Franco Nicola (5)
Tuvo un partido aceptable. Recuperó pelotas, intentó gambetear, conducir y generar pases de gol. Le faltó compañía.
Nicolás Laméndola (4)
Más allá del gol del 1-0, volvió a estar muy impreciso. Intentó mucho y aportó la rebeldía de siempre, pero el equipo necesita que esas gambetas terminen en jugadas de peligro y no en pelotas perdidas.
Ramiro Ruiz Rodríguez (3)
No pudo aportar prácticamente nada en ataque. No ganó duelos, colaboró poco en la presión y no generó ocasiones de gol, ni para él ni para sus compañeros.
Maximiliano Villa (-)
Ingresó en lugar de Leonel Di Plácido, extenuado, y convirtió de cabeza el gol del empate.
Rodrigo Granillo (-)
Entró por Lautaro Godoy para jugar como interior y se lo vio algo pasado de revoluciones. Cometió faltas y no logró incidir en el juego.
Gabriel Compagnucci (-)
Ingresó por Tesuri para aportarle frescura al sector derecho y ayudar a Villa a controlar a Taborda.
Ramiro Paunero (-)
Ingresó en la última jugada del partido y una pérdida suya terminó desembocando en el gol del 3-2.