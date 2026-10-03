Atlético Tucumán volvió a perder y encendió las alarmas en el Clausura

Atlético Tucumán había conseguido lo más difícil. Nicolás Laméndola convirtió el 1-0 de arremetida y le dio a su equipo esa ventaja tan preciada en el marcador. De ahí en más, el “Decano” tenía el partido en el terreno que más cómodo le resulta: podía apoyarse en su solidez defensiva, administrar la diferencia y obligar a Barracas a exponerse. Era, en definitiva, un escenario hecho a su medida. Pero no pasó nada de eso. Atlético jugó un complemento flojísimo, perdió por completo el control del trámite y sufrió otra derrota por el Clausura, la tercera consecutiva.