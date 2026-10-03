Falcioni hizo autocrítica tras la derrota de Atlético Tucumán: “Cometimos demasiados errores”

Resumen para apurados
- Tras la derrota 3-2 ante Barracas Central en Tucumán, Julio César Falcioni admitió que Atlético Tucumán pagó caro sus graves errores defensivos en el complemento.
- El Decano se fue al descanso en ventaja, pero no sostuvo la pelota y concedió el gol definitorio en la última jugada tras una desatención en la marca de cuatro futbolistas.
- Pese al golpe, el DT ratificó su esquema táctico con un solo punta para los próximos compromisos y descartó estar enfocado aún en el cruce de Copa Argentina ante Platense.
Julio César Falcioni no buscó excusas después de la derrota de Atlético Tucumán con Barracas. El DT reconoció que el equipo tuvo un complemento muy flojo y apuntó directamente a los errores propios como explicación principal de una caída que dejó al “Decano” con las manos vacías.
“Creo que en el segundo tiempo cometimos demasiados errores y los pagamos caro. Llegamos al empate también en la anteúltima jugada, pero cometimos demasiados errores y lo terminamos pagando”, resumió el “Emperador” en conferencia de prensa.
Para Falcioni, la diferencia entre una etapa y otra estuvo en la capacidad de Atlético para sostener el control del partido. “El primer tiempo había sido muy parejo. Habíamos marcado la diferencia, pero en el segundo no pudimos sostenerla. Nunca agarramos la pelota. Tuvimos dos o tres salidas en las que no fuimos precisos y después no encontramos nunca el juego”, explicó.
El entrenador también puso el foco en las fallas defensivas, especialmente en la jugada del 3-2. “En la última jugada teníamos cuatro hombres marcando, cuatro jugadores nuestros con el hombre que tenía la pelota, y lo dejamos lanzar. Además, no tomamos al único hombre que había en el área. Por eso digo que cometimos muchos errores”, sostuvo.
Consultado por la tenencia de Barracas, relativizó lo ocurrido en la primera parte, aunque admitió que el panorama cambió después del descanso. “La mayor tenencia del adversario era con los centrales y lejos de nuestro arco. Cuando robábamos en el medio teníamos mucho espacio para atacar, pero no fuimos precisos. En el segundo tiempo no pudimos contener al adversario ni tampoco manejar la pelota”, señaló.
Además, defendió la decisión de sostener el esquema con un solo delantero. “De esta manera fue como conseguimos más puntos, mejor rendimiento y mayor estabilidad en el equipo”, remarcó.
Por último, descartó que el plantel ya estuviera pensando en Platense por Copa Argentina. “No. Pensamos en este partido. Falta mucho para eso, falta muchísimo”, cerró.