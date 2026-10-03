Falcioni hizo autocrítica tras la derrota de Atlético Tucumán: “Cometimos demasiados errores”

Para Falcioni, la diferencia entre una etapa y otra estuvo en la capacidad de Atlético para sostener el control del partido. “El primer tiempo había sido muy parejo. Habíamos marcado la diferencia, pero en el segundo no pudimos sostenerla. Nunca agarramos la pelota. Tuvimos dos o tres salidas en las que no fuimos precisos y después no encontramos nunca el juego”, explicó.