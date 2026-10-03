Ayude acertó, Barracas fue superior y Atlético Tucumán no tuvo respuestas

Ventaja impensada

El plan inicial se ajustó a lo esperado: el equipo de Julio César Falcioni tomó la iniciativa desde su habitual 4-1-4-1, mientras Barracas se instaló en un 5-3-2 y esperó cerca de su arco, con nueve jugadores comprimidos en apenas diez metros cuando el local tenía la pelota. El visitante le quitó ritmo al juego, neutralizó la movilidad de los volantes “decanos” y apostó a la segunda jugada mediante envíos largos para que Facundo Bruera peinara y Norberto Briasco corriera al espacio. Un par de cierres de Gianluca Ferrari y una tapada de Luis Ingolotti tras una pérdida de Leonel Vega en la salida, fueron las advertencias de un Barracas que esperaba su oportunidad.