Victoria Villarruel marcó diferencias con Javier Milei sobre la IA y reclamó una regulación

Resumen para apurados
- En Madrid, la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó regular la inteligencia artificial para proteger el empleo, marcando diferencias con la postura liberal de Javier Milei.
- Durante el Foro Parlamentario Iberoamericano, pidió supervisión humana y apoyo a pymes, en contraste con el enfoque desregulador que promueve el presidente Milei.
- El planteo expone discrepancias programáticas en el Ejecutivo argentino e impulsa el debate sobre futuras leyes laborales frente al avance tecnológico en la región.
La vicepresidenta Victoria Villarruel expuso en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrolla en Madrid, España, y puso el foco en los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial sobre el mundo laboral.
Durante su intervención, Villarruel sostuvo que el debate sobre la IA no puede limitarse a sus aspectos tecnológicos y planteó la necesidad de establecer mecanismos de regulación y supervisión humana frente a los cambios que genera la incorporación de estas herramientas.
"El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana -dijo-. No habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica. El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica", advirtió.
La transformación tecnológica
Villarruel destacó la importancia de colocar a las personas y al empleo en el centro de la transformación tecnológica y reclamó políticas que permitan acompañar a las pequeñas y medianas empresas durante el proceso de adaptación.
La postura de la vicepresidenta marcó una diferencia con el enfoque que suele expresar el presidente Javier Milei, quien sostiene una posición más desreguladora frente al desarrollo de la inteligencia artificial y cuestiona las iniciativas que buscan establecer mayores controles sobre esta tecnología.
"Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital", afirmó
Villarruel participó del encuentro junto con los senadores nacionales Maximiliano Abad, Natalia Gadano, Martín Göerling Lara y Sandra Mendoza.