Victoria Villarruel marcó diferencias con Javier Milei sobre la IA y reclamó una regulación

"El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana -dijo-. No habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica. El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica", advirtió.