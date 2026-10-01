Hallaron muerta a una niña de 11 años y detuvieron a toda su familia en Berazategui
La investigación, que inicialmente apuntaba a un suicidio, dio un giro tras los resultados preliminares de la autopsia, que detectaron lesiones compatibles con golpes y posibles signos de abuso sexual de antigua data.
Resumen para apurados
- Una niña de 11 años fue hallada muerta en Berazategui y cuatro familiares quedaron detenidos tras detectarse signos de violencia y posible abuso.
- Aunque la abuela reportó un suicidio, la autopsia preliminar reveló golpes y hemorragias, lo que llevó a la fiscalía a ordenar arrestos urgentes.
- La causa se investiga como abandono de persona seguido de muerte, carátula que podría agravarse según avance la reconstrucción pericial y judicial.
Una niña de 11 años, identificada como Nerea Geraldine Pereira, fue encontrada muerta durante la madrugada en su casa de Berazategui y, horas después, cuatro familiares quedaron detenidos mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió.
Cerca de las 2, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al domicilio luego de un llamado al 911 y constataron la muerte de la menor. Minutos antes, su abuela, Mónica Villalba, la había encontrado ahorcada en el baño de la casa.
En un primer momento, la principal hipótesis apuntaba a un suicidio y la causa había sido caratulada como averiguación de causales de muerte. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia modificaron el rumbo de la investigación.
El informe forense reveló que el cuerpo de la nena presentaba lesiones compatibles con golpes en la espalda y signos de hemorragia interna, publicó TN. Además, los médicos detectaron indicios que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo a la muerte.
A partir de estos resultados, la fiscalía de la UFI N° 3 ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedara a cargo de las pesquisas y dispuso allanamientos de urgencia en domicilios vinculados con el entorno más cercano de la víctima.
La causa comenzó a ser investigada bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas.
Cuatro familiares detenidos
En el marco de las primeras medidas, fueron detenidos cuatro familiares directos de la menor: su madre, Rocío Pereira; su abuela, Mónica Villalba; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.
La Justicia busca establecer ahora qué responsabilidad pudo haber tenido cada uno de ellos y reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte de la niña.
Durante las primeras horas de la investigación, los familiares señalaron que la menor atravesaba serios conflictos personales con su madre. Ese antecedente forma parte de las líneas que analiza la fiscalía, aunque por el momento no permite establecer por sí solo qué ocurrió durante las horas previas a la muerte.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui, quien ordenó preservar la escena, identificar posibles testigos y avanzar con las pericias correspondientes.
El cuerpo de la niña fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, cuyos resultados preliminares fueron determinantes para modificar la orientación inicial de la causa.
Ahora, los investigadores deberán profundizar las pericias y reunir nuevas pruebas para determinar qué ocurrió en la vivienda y establecer las circunstancias exactas de la muerte de Nerea Geraldine Pereira.