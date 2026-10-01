Números de Oro

Números de Oro de LA GACETA: ¡se acerca el gran sorteo del Chevrolet Onix 0KM!

El entretenimiento más popular se prepara para entregar el premio más esperado por los tucumanos. Además, cada semana los lectores participan por un pozo de $4.000.000 en efectivo y $400.000 en órdenes de compra.

NÚMEROS DE ORO DE LA GACETA. Se acerca el sorte del 0KM.
NÚMEROS DE ORO DE LA GACETA. Se acerca el sorte del 0KM.
Hace 1 Hs

La cuenta regresiva ya comenzó para el gran sorteo de Números de Oro. El momento más esperado será el jueves 15 de octubre a las 12, cuando se sorteará el premio mayor en la sede de LA GACETA: un Chevrolet Onix 0KM.

Además del sorteo final, continúa vigente el pozo semanal de $4.000.000 en efectivo y $400.000 en órdenes de compra de Zeramiko, Castillo, Hipercolchonerías Yubrin y Sportsman.

Qué hay que hacer para participar

Para que la participación sea válida, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

- Ser mayor de 18 años.

- Presentar la tarjeta debidamente jugada, con los números controlados.

- Completar el cupón con todos los datos personales requeridos.

Hasta cuándo y dónde se pueden depositar las tarjetas

Los participantes tienen tiempo hasta el lunes 12 de octubre para depositar las tarjetas en los puntos habilitados.

La recepción se realiza en la sede central de LA GACETA, ubicada en Mendoza 654, San Miguel de Tucumán, y en las siguientes receptorías y sucursales:

Receptorías:

- Monteros: Colón 285

- Aguilares: Alberdi 886

- Alberdi: Laprida 390

Sucursales Castillo:

- Aguilares: Juan Bautista Alberdi 879

- Concepción: Gral. José de San Martín 1278

- Juan Bautista Alberdi: Av. Miguel Campero 403

- Monteros: Leandro Aráoz 97

- Av Mate de Luna 4195

- 9 de julio 271 

¡No te quedes afuera! Recordá reservar tu diario todos los viernes y seguí participando por $4.000.000 por semana.

Esta nota es de acceso libre.
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