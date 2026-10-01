El "PV", ¿nuevo sello de Manzur?; la reunión del oeste; y la foto con Sergio Massa

Jaldo y una visita diplomática

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se enfocó en buscar el impulso del desarrollo económico de Tucumán a través de la cooperación económica con Estados Unidos. “Hemos tenido una charla bastante importante y larga. En ese sentido, se vino a poner a disposición de la Provincia en lo que tiene que ver con lo cultural, lo social y, fundamentalmente, lo comercial, ya que muchos productos de la provincia como son los limones, los arándanos, la frutilla, están llegando a estas góndolas del primer mundo como las de Estados Unidos”, resaltó el mandatario.