El "PV", ¿nuevo sello de Manzur?; la reunión del oeste; y la foto con Sergio Massa

Resumen para apurados
- Juan Manzur y Osvaldo Jaldo aceleraron esta semana sus armados políticos en Tucumán con pintadas callejeras y cumbres dirigenciales para disputar la gobernación en 2027.
- Manzur sumó apoyo nacional con Sergio Massa y Cristina Kirchner, mientras Jaldo reunió a intendentes y legisladores del oeste para consolidar su poder territorial.
- Estas maniobras profundizan la interna del PJ tucumano y anticipan una dura pulseada partidaria frente al avance de la oposición hacia los próximos comicios.
Más sellos de Manzur en la Capital
Más muros de la Capital amanecieron con pintadas que posicionan al senador nacional Juan Manzur para la gobernación en 2027. En Marcos Paz al 2.100 (Villa Luján), escrito en color azul, apareció el nombre del ex gobernador que, aunque no oficialmente, se menciona para pelear electoralmente con Osvaldo Jaldo (PJ), Lisandro Catalán (LLA) y Mariano Campero (Cambia Tucumán) por el Sillón de Lucas Córdoba. El grafiti está firmado con un sello que reza: “K locura es esta? (sic)”, acompañado de las siglas “PV”.
Reunión con dirigentes del oeste
El gobernador Osvaldo Jaldo reunió al oeste tucumano y trazó su agenda política de cara al 2027. Del encuentro pejotista participaron intendentes, legisladores, ex diputados nacionales, delegados comunales, representantes gremiales y otros funcionarios. La cita fue presidida por el líder del Frente Tucumán Primero y por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quien destacó el respaldo a la gestión de Jaldo. Aseguró que entre la dirigencia existe “mucho sacrificio y mucha convicción” para acompañar el proyecto electoral del tranqueño y sostener la legitimidad de la gestión provincial. El legislador Francisco Serra manifestó: “estuvimos hablando con nuestro gobernador y dirigentes con la mira puesta en las elecciones del próximo año, y obviamente, hablando mucho de trabajo, porque es la función que cada uno tiene”.
El senador suma respaldo nacional
La semana pasada, el ex gobernador Juan Manzur posó junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, la postal fue con el ex ministro de Economía y candidato a presidente del PJ en las últimas elecciones, Sergio Massa. De esta manera el senador consolida su respaldo con el armado nacional del peronismo, en medio de las especulaciones sobre un posible lanzamiento de candidatura para la gobernación con figuras bonaerenses de peso. “Compartí con Sergio lo que estamos viendo y escuchando al recorrer cada rincón de Tucumán. En cada pueblo y en cada encuentro con las familias aparece la misma preocupación: el endeudamiento para sostener necesidades básicas y también la paralización de la obra pública”, expresó Manzur en X.
La tucumana posó junto al rey de España
La senadora nacional Sandra Mendoza (Convicción Federal) participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano realizado en España. La cita se realizó en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y fue encabezada por la presidenta del congreso de los Diputados, Francina Armengol; y por el titular del Senado, Pedro Rollán Ojeda. “Fue una hermosa oportunidad para recorrer este emblemático espacio de arte”, resaltó Mendoza. También estuvo presente la presidenta del Senado argentino, Victoria Villarruel, quien posó junto a ella y otros funcionarios al lado del rey español, Felipe VI.
Jaldo y una visita diplomática
El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se enfocó en buscar el impulso del desarrollo económico de Tucumán a través de la cooperación económica con Estados Unidos. “Hemos tenido una charla bastante importante y larga. En ese sentido, se vino a poner a disposición de la Provincia en lo que tiene que ver con lo cultural, lo social y, fundamentalmente, lo comercial, ya que muchos productos de la provincia como son los limones, los arándanos, la frutilla, están llegando a estas góndolas del primer mundo como las de Estados Unidos”, resaltó el mandatario.