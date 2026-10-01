Por qué San Martín sufre tanto en defensa y qué debe corregir Orfila en las cinco fechas que quedan

En Jujuy, Alejandro Orfila buscó en el banco una solución para el lateral derecho y la encontró en un zaguero central. A los 60 minutos, Víctor Salazar salió por una contusión en el ojo derecho y el entrenador improvisó con Alejandro Galván. La escena, casi un detalle dentro de un 2 a 2 cargado de polémica, resume el principal problema de San Martín en el tramo final del torneo: el equipo sabe a qué juega de la mitad de la cancha hacia adelante, pero todavía no encontró una defensa confiable.