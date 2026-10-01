Por qué San Martín sufre tanto en defensa y qué debe corregir Orfila en las cinco fechas que quedan

Resumen para apurados
- Alejandro Orfila busca corregir la fragilidad defensiva de San Martín de Tucumán en la Primera Nacional, tras recibir 12 goles en siete partidos y perder solidez.
- La salida de laterales naturales, lesiones y suspensiones forzaron constantes improvisaciones en la zaga y fallas recurrentes en jugadas de pelota parada.
- A cuatro puntos del Reducido y con cinco fechas por disputar, el equipo necesita consolidar su última línea ante Gimnasia y Tiro para pelear el ascenso.
En Jujuy, Alejandro Orfila buscó en el banco una solución para el lateral derecho y la encontró en un zaguero central. A los 60 minutos, Víctor Salazar salió por una contusión en el ojo derecho y el entrenador improvisó con Alejandro Galván. La escena, casi un detalle dentro de un 2 a 2 cargado de polémica, resume el principal problema de San Martín en el tramo final del torneo: el equipo sabe a qué juega de la mitad de la cancha hacia adelante, pero todavía no encontró una defensa confiable.
Los números del ciclo lo confirman. En 14 partidos, el DT utilizó 25 futbolistas distintos, aunque se apoyó en un núcleo reducido. La campaña, además, se partió en dos mitades idénticas en resultados y opuestas en solidez. En los primeros siete encuentros, el “Santo” ganó dos, empató tres, perdió dos y recibió seis goles. En los siete siguientes repitió exactamente la cosecha, pero le convirtieron 12.
El punto de inflexión fue el 2 a 2 con Deportivo Madryn, el 16 de agosto. Ese día entraron juntos Darío Sand, Galván y Nahuel Gallardo, en lugar de Nahuel Manganelli, Nicolás Ferreyra y Rodrigo Ayala. Fue el mayor recambio de la campaña. Desde entonces, el arco y el lateral izquierdo encontraron dueño, pero el resto de la línea siguió en movimiento.
Un lateral sin reemplazo
El sector derecho es el que más preocupa. Salazar fue titular en nueve de los 14 partidos, pero no atraviesa su mejor momento: frente a Chacarita fue responsable del gol rival y en Jujuy, donde volvió al “11” titular, le costó la marca hasta el golpe.
Su alternativa fue Jorge Juárez, un volante adaptado que ocupó el puesto en cuatro ocasiones. Para colmo, el “Tucu” llegó a la décima amarilla en Rafaela y tampoco estará disponible el domingo frente a Gimnasia y Tiro.
El plantel no tiene otro especialista desde que Elías López se fue a Aldosivi, en junio. Orfila ya utilizó a Galván allí como titular en la derrota 0-2 contra Tristán Suárez y repitió la receta en Jujuy. Guillermo Rodríguez y Leonardo Monroy también aparecieron como opciones, aunque ninguno es lateral de oficio.
Una zaga en rotación
En el centro de la defensa, la única certeza se llama Ezequiel Parnisari, titular en 13 partidos. A su lado pasaron tres compañeros en etapas distintas. Ferreyra jugó siete, casi todos en la primera parte del ciclo, hasta que fue apartado del plantel y terminó desvinculado. Galván se ganó el lugar a partir de Madryn, mientras que Rodríguez acumula tres titularidades repartidas.
La última modificación llegó en Jujuy. Galván, que en Rafaela había cometido la falta evitable que derivó en el 3 a 2 de la “Crema”, perdió su lugar a manos de Rodríguez. El cambio tampoco dio resultado: Abel Argañaraz le ganó las espaldas al nuevo titular para el descuento, y Parnisari, de flojo partido, tomó a un rival dentro del área en la jugada del empate.
Los goles recibidos en las dos últimas fechas dibujan un patrón. En Rafaela, dos saques laterales y un tiro libre explicaron tres de los cuatro tantos; en Jujuy, se podría decir que los dos llegaron de cabeza, ya que la pelota finalmente impactó en la mano de Octavio Bianchi.
Adelante, todo en orden
Santiago Briñone, Agustín Graneros, Gabriel Carabajal, Bruno Cabrera y Álvaro Veliez se repitieron casi siempre, y el sexto lugar fue el único que rotó: Luca Arfaras lo ocupó en la primera mitad, Mauro Verón se lo quedó en los últimos cuatro partidos y Alan Cisnero reemplazó a Veliez en los últimos tres. En ese cierre, los seis de la mitad hacia adelante fueron siempre los mismos. En Jujuy, los únicos cambios estuvieron en la defensa.
La producción ofensiva acompaña esa continuidad: San Martín marcó 12 goles en los últimos siete partidos, cuatro más que en el primer tramo. Orfila lo resumió tras el empate.
“Superamos al rival, hacemos goles, creamos muchas situaciones, pero pagamos caro algunas situaciones”, sostuvo. Con cinco fechas por delante y a cuatro puntos del Reducido, el entrenador no necesita reinventar al equipo. Le falta una defensa que se repita de una semana a otra. Si consigue esa estabilidad, San Martín encontrará el equilibrio para transformar sus buenos pasajes en victorias. El primer examen será el domingo, en La Ciudadela, otra vez sin un reemplazo natural para el lateral derecho.