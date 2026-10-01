El Club Barrio Modelo está al borde del remate y los vecinos organizan una colecta para salvarlo
A causa de un juicio laboral de larga data, la sede de la institución ubicada en Castro Barros 1270 corre peligro de ser rematada. La comunidad necesita reunir al menos $28 millones de pesos antes del 10 de octubre para frenar la ejecución de toda la manzana.
Resumen para apurados
- Vecinos del barrio Modelo buscan reunir $28 millones antes del 10 de octubre para evitar que su club sea rematado judicialmente por un litigio laboral.
- La subasta judicial deriva de una demanda laboral de hace cinco años, agravada por la acefalía y el deterioro administrativo que atravesó la institución.
- De no alcanzarse el pago, la histórica sede de una manzana se perderá, afectando a cientos de deportistas y familias de diversas comunidades cercanas.
Una carrera contrarreloj se desató en las últimas horas en el corazón del barrio Modelo. El club de la zona, punto de encuentro de generaciones de familias y deportistas, enfrenta una orden judicial de remate fijada para el 27 de octubre. Para evitar la pérdida de la sede —que abarca una manzana completa—, los vecinos conformaron un comité de emergencia con el fin de alcanzar un acuerdo con la parte demandante antes del próximo 10 de octubre.
El conflicto se originó en un litigio laboral iniciado hace cinco años por un exempleado. Sin una resolución de fondo, el expediente avanzó en los tribunales hasta llegar a la sentencia de remate. Respecto al cuadro institucional de la entidad, Espeche señaló: “El club está con una administración que no es buena y prácticamente está acéfalo; hay una persona que está a cargo, pero las cosas no están en su normal funcionamiento”.
Identidad barrial
Gilda Espeche, vecina de toda la vida y una de las referentes que encabeza la iniciativa, relató la angustia colectiva: “El club nació con el barrio hace casi 60 años. Los primeros vecinos que compraron sus casas pagaron junto con ellas el club, la iglesia y la plaza. Ocupa una manzana completa y en sus épocas de esplendor vio nacer a grandes deportistas de básquet y fútbol”.
Además de su rol formativo, la entidad funcionó como un núcleo integrador de la zona oeste: “Ha sido un centro de atracción no solo para el barrio Modelo, sino también para vecinos de barrios cercanos como Kennedy, Padilla y Jardín. Hoy ver que está en peligro por malas administraciones duele mucho; la prioridad absoluta e inmediata de todos nosotros es salvarlo”, remarcó Espeche.
Movilización urgente
Tras confirmarse la fecha de la subasta, los vecinos celebraron asambleas de urgencia para trazar un plan de acción. Entre las medidas inmediatas, abogadas de la zona comenzaron a revisar el expediente, se solicitaron aportes a quienes practican actividades en las instalaciones y se puso en marcha una colecta solidaria.
Sin embargo, los tiempos judiciales apremian: el monto fijado en la sentencia ronda los $28 millones, cifra a la que deben sumarse costas del proceso y honorarios profesionales. Con apenas diez días de margen para formalizar una propuesta de pago, la comunidad apeló al auxilio de socios, exsocios, comerciantes y familias de los alrededores.
- Transferencia (CVU): 0000177500098412824132
- Titular: Gilda Espeche
- Coordinación para pagos en efectivo:
- Gilda Espeche: 381 4423851
- Sebastián Olavarría: 381 4800302