El Club Barrio Modelo está al borde del remate y los vecinos organizan una colecta para salvarlo

El conflicto se originó en un litigio laboral iniciado hace cinco años por un exempleado. Sin una resolución de fondo, el expediente avanzó en los tribunales hasta llegar a la sentencia de remate. Respecto al cuadro institucional de la entidad, Espeche señaló: “El club está con una administración que no es buena y prácticamente está acéfalo; hay una persona que está a cargo, pero las cosas no están en su normal funcionamiento”.