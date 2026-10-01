Flydubai: qué hipótesis se manejan sobre el ataque del copiloto y las incógnitas que busca resolver la investigación
A un día del episodio que puso en riesgo a 174 pasajeros, las autoridades investigan si el copiloto actuó por cuenta propia, si existió una motivación terrorista y si el brusco descenso del avión fue un intento deliberado de estrellarlo.
Resumen para apurados
- Autoridades investigan por qué un copiloto atacó al comandante de un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv el 30 de septiembre, forzando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.
- El avión cayó 14.000 pies durante la agresión en cabina, pero pasajeros y tripulantes neutralizaron al copiloto luego de que el capitán herido lograra destrabar la puerta de ingreso.
- La investigación conjunta entre Emiratos, Israel y Arabia Saudita buscará confirmar si hubo un móvil terrorista y podría motivar una revisión global de los filtros de contratación.
El ataque ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que el miércoles 30 de septiembre cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, abrió una investigación internacional para esclarecer qué sucedió en la cabina de mando y por qué el copiloto habría intentado agredir al capitán en pleno vuelo.
El Boeing 737 MAX 8, con 174 personas a bordo, debió realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de que el segundo piloto atacara al comandante Smit Machchhar y la aeronave experimentara una abrupta pérdida de altitud.
La intervención de cuatro pasajeros y de otros pilotos de Flydubai que viajaban a bordo permitió neutralizar al agresor y recuperar el control del avión. Sin embargo, el episodio dejó interrogantes que todavía no tienen una respuesta definitiva.
La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos ordenó conformar un equipo especializado para investigar las circunstancias y las causas del incidente. Entre los puntos que deberá esclarecer figuran los motivos del ataque, una posible conexión con actividades terroristas y la existencia de una planificación previa o de terceros involucrados.
¿Actuó solo o tuvo cómplices?
Una de las primeras hipótesis que trascendió es que el copiloto habría actuado por cuenta propia, sin formar parte de una organización terrorista ni responder a órdenes externas.
Según un reporte de la televisión israelí citado por el medio brasileño UOL, las autoridades de Israel no contaban inicialmente con indicios de que el ataque hubiera sido organizado por Irán o por una estructura terrorista. La posibilidad de un atacante solitario, sin embargo, no fue presentada como una conclusión definitiva.
La investigación deberá determinar si existieron contactos, comunicaciones o algún tipo de coordinación previa que permita establecer si el episodio fue una acción individual o parte de un plan más amplio.
El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos confirmó que una de las líneas de trabajo consiste precisamente en verificar si hubo planificación o dirección de terceros.
¿El copiloto intentó estrellar el avión?
La posibilidad de que el ataque tuviera como objetivo provocar la caída de la aeronave es otra de las hipótesis centrales.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el copiloto habría intentado derribar el avión y matar a quienes viajaban a bordo. El ministro de Defensa, Israel Katz, también afirmó que la información preliminar apuntaba a esa intención.
Uno de los elementos que alimenta esa sospecha es el brusco descenso registrado durante el vuelo. El avión perdió alrededor de 14.000 pies de altitud en menos de 30 segundos, una maniobra que generó alarma entre los pasajeros y motivó la emisión de códigos de emergencia.
No obstante, todavía debe establecerse si esa pérdida de altura fue una acción deliberada del copiloto, una consecuencia del enfrentamiento en la cabina o el resultado de otros factores operativos.
La reconstrucción de los datos de vuelo, las comunicaciones y los registros técnicos será determinante para esclarecer este punto.
¿Hubo una motivación terrorista?
La posibilidad de que el episodio estuviera relacionado con el terrorismo también forma parte de las líneas de investigación, aunque hasta el momento no se informó públicamente de pruebas concluyentes que permitan sostener esa hipótesis.
Las autoridades israelíes utilizaron términos como "ataque terrorista" para describir lo ocurrido y señalaron que el objetivo habría sido provocar una catástrofe con pasajeros israelíes a bordo. Sin embargo, esas declaraciones corresponden a evaluaciones preliminares y no equivalen a una conclusión judicial.
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos informó que la investigación deberá determinar si existió alguna conexión con actividades o intenciones terroristas. También pidió evitar la difusión de versiones no verificadas hasta que se conozcan los resultados oficiales.
Por ahora, no se confirmó públicamente que el copiloto actuara por motivaciones ideológicas, religiosas o políticas.
¿Por qué un copiloto de nacionalidad omaní integraba la tripulación?
Otro interrogante que surgió después del episodio está relacionado con la identidad del copiloto. Según reportes de medios internacionales, sería ciudadano de Omán, un país que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.
La cuestión despertó preguntas sobre los procedimientos de contratación, los controles de seguridad y las autorizaciones que permitieron que integrara la tripulación de un vuelo con destino a Tel Aviv.
Sin embargo, la nacionalidad del piloto no constituye por sí misma un indicio de participación en una acción terrorista ni permite establecer un vínculo con el ataque. La investigación deberá determinar si existía algún antecedente relevante y si se cumplieron todos los protocolos exigidos para operar el vuelo.
¿Qué ocurrió dentro de la cabina y cómo se abrió la puerta?
La secuencia exacta de la agresión también está bajo análisis. Según los testimonios difundidos, el capitán Machchhar resultó herido durante el ataque, pero logró accionar el mecanismo que permitió abrir la puerta de la cabina de mando.
Ese hecho posibilitó que varios pasajeros ingresaran, redujeran al copiloto y colaboraran para recuperar el control de la situación.
Los investigadores deberán reconstruir cómo se desarrolló el enfrentamiento, qué acciones realizó cada integrante de la tripulación y de qué manera se produjo la apertura de la puerta, un elemento central para comprender cómo se evitó que el episodio terminara en una tragedia.
También será necesario establecer si los procedimientos de seguridad funcionaron de acuerdo con los protocolos previstos y si existen aspectos que deban revisarse.
Una investigación que recién comienza
La investigación está a cargo de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, con la cooperación de Arabia Saudita e Israel. El Centro Nacional de Seguridad del Transporte saudí también inició actuaciones para recopilar pruebas y determinar las circunstancias del aterrizaje de emergencia.
Mientras tanto, Flydubai sostuvo que las causas y los motivos del altercado todavía son desconocidos y pidió evitar conclusiones anticipadas.
Por ahora, las hipótesis sobre un intento deliberado de estrellar el avión, la actuación de un atacante solitario y una posible motivación terrorista continúan bajo análisis. La evidencia reunida por los investigadores será la que permita distinguir entre las sospechas iniciales y los hechos que finalmente puedan acreditarse.
Lo que sí está confirmado es que el ataque puso en riesgo a las 174 personas que viajaban en el vuelo y que la intervención de los pasajeros y de la tripulación de reserva permitió que el avión aterrizara de manera segura en Arabia Saudita.