Miniserie Cautiva: cómo está hoy Luisa Toledo, la monja condenada por torturas en el convento de Nagoyá

La historia de Silvia Albarenque y los abusos que denunció durante sus años en un convento carmelita de Nogoyá volvió a despertar interés a partir del estreno de la miniserie Cautiva, inspirada en ese caso. La producción llevó nuevamente al centro de la escena la vida dentro del monasterio y, especialmente, la figura de Luisa Toledo, quien era la priora cuando ocurrieron los hechos denunciados y posteriormente fue condenada por la Justicia.