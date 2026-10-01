Acuerdo Mercosur-UE: exportaciones citrícolas crecieron 59% en el primer cuatrimestre, según Agricultura

Resumen para apurados
- Las exportaciones citrícolas argentinas a la Unión Europea crecieron 59% entre mayo y agosto tras el acuerdo Mercosur-UE, según la Secretaría de Agricultura.
- La suba respondió a las desgravaciones arancelarias del tratado, que impulsaron un 44% las ventas de productos beneficiados y un 21% al total agroindustrial.
- El repunte consolida a la UE como socio comercial clave y proyecta una mayor inserción internacional para las economías regionales en los próximos períodos.
El complejo citrícola registró un incremento del 59% en el valor de sus exportaciones a la Unión Europea (UE) durante el primer cuatrimestre de vigencia del acuerdo Mercosur-UE, y se ubicó entre los sectores agroindustriales que más crecieron.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional informó que desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto las exportaciones agroindustriales en conjunto al bloque económico tuvieron una mejora del 21% en el valor total exportado (U$S1.922 millones), respecto del promedio de igual período de los últimos tres años.
Al analizar exclusivamente el caso de aquellos productos alcanzados por desgravaciones arancelarias obtenidas a partir de la vigencia del mencionado acuerdo, el incremento de las ventas ha sido de un 44%, representando U$S372 millones adicionales respecto del promedio de los últimos tres años, señaló el organismo gubernamental.
Según se desprende de los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional con base en estadísticas de Indec, el valor exportado a la Unión Europea durante este primer cuatrimestre de entrada en vigencia el acuerdo, registró un incremento respecto del promedio de los últimos tres años. Esto se dio en los complejos de la pesca (+93%) y bovinos (+50%), además de cítricos (+59%).
Otros complejos que mostraron incrementos, aunque con menor peso en la balanza exportadora, fueron tabaco (+105%), apicultura (+87%), ovinos (+154%), alimentos para animales (+75%) e ingredientes alimenticios (+116%).
En todos los casos se observaron exportaciones por encima de los máximos de los últimos tres años para igual período, subrayó Agricultura.
La Unión Europea fue el segundo destino, detrás de China, de las exportaciones agroindustriales durante 2025, aportando más de U$S6.000 millones a la balanza comercial. A su vez, la UE ha sido durante los últimos tres años el principal destino de las exportaciones de los complejos de soja, pesca, maní, cítricos, ingredientes alimenticios, legumbres, tabaco, arroz, ovinos, equinos, entre otras; y el segundo destino en importancia para cadenas como la bovina, del girasol y la apicultura.