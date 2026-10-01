Acuerdo Mercosur-UE: exportaciones citrícolas crecieron 59% en el primer cuatrimestre, según Agricultura

La Unión Europea fue el segundo destino, detrás de China, de las exportaciones agroindustriales durante 2025, aportando más de U$S6.000 millones a la balanza comercial. A su vez, la UE ha sido durante los últimos tres años el principal destino de las exportaciones de los complejos de soja, pesca, maní, cítricos, ingredientes alimenticios, legumbres, tabaco, arroz, ovinos, equinos, entre otras; y el segundo destino en importancia para cadenas como la bovina, del girasol y la apicultura.