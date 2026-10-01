Ecuador perdió por penales frente a Japón en el segundo partido del ciclo de Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador tuvo algunos pasajes de buen juego y mostró una recuperación respecto del primer partido de la fecha FIFA, pero no logró traducir ese rendimiento en situaciones claras de gol. En los 90 minutos, Japón tampoco pudo romper el cero y todo se definió desde los 12 pasos, donde el conjunto asiático terminó imponiéndose 5-4.