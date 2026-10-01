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Ecuador perdió por penales frente a Japón en el segundo partido del ciclo de Marcelo Gallardo

El equipo dirigido por el “Muñeco” igualó 0-0 durante los 90 minutos y cayó 5-4 en la tanda desde los 12 pasos, por lo que no pudo acceder a la final de la Copa Kirin.

ESTRENO. Marcelo Gallardo dirigió su segundo partido al frente de Ecuador, que empató 0-0 ante Japón y luego perdió por penales en Yokohama.
ESTRENO. Marcelo Gallardo dirigió su segundo partido al frente de Ecuador, que empató 0-0 ante Japón y luego perdió por penales en Yokohama.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Ecuador, dirigida por Marcelo Gallardo, cayó 5-4 por penales ante Japón tras empatar 0-0 en Yokohama y quedó eliminada de la final de la Copa Kirin.
  • En su segundo duelo tras caer 3-0 ante Corea del Sur, el equipo mejoró en defensa pero no convirtió, afrontando el torneo sin figuras como Caicedo o Valencia.
  • El ciclo de Gallardo buscará su primer triunfo y romper la sequía goleadora el próximo lunes cuando enfrente a Panamá por el tercer puesto del certamen.
Resumen generado con IA

Marcelo Gallardo dirigió su segundo partido al frente de la Selección de Ecuador y volvió a quedarse sin triunfos. Esta vez, el equipo empató 0-0 frente a Japón en el Estadio Internacional de Yokohama y luego perdió 5-4 en la definición por penales, resultado que dejó al conjunto sudamericano afuera de la final de la Copa Kirin.

El encuentro significó una mejora respecto del debut del “Muñeco”, que había comenzado su ciclo con una derrota 3-0 frente a Corea del Sur. En esta oportunidad, Ecuador mostró otra versión y logró mantener el arco en cero, aunque volvió a evidenciar dificultades para generar peligro y le faltó profundidad en los metros finales.

La Selección de Ecuador tuvo algunos pasajes de buen juego y mostró una recuperación respecto del primer partido de la fecha FIFA, pero no logró traducir ese rendimiento en situaciones claras de gol. En los 90 minutos, Japón tampoco pudo romper el cero y todo se definió desde los 12 pasos, donde el conjunto asiático terminó imponiéndose 5-4.

Gallardo, además, afrontó esta doble fecha con varias ausencias importantes. No estuvieron Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata ni Enner Valencia, cuatro futbolistas habituales dentro de la estructura ecuatoriana. En cambio, entre los presentes aparecieron los jugadores de Huracán Hernán Galíndez, titular en el arco, y Jordy Caicedo, quien ingresó desde el banco de suplentes.

También tuvo participación William Pacho, defensor central del PSG y capitán de Ecuador. El marcador central viene de consagrarse campeón de la Champions League con el equipo francés durante la última temporada y fue una de las referencias del equipo dirigido por Gallardo en esta segunda presentación.

Ecuador jugará por el tercer puesto

Tras quedar eliminado en semifinales, Ecuador volverá a jugar el próximo lunes por el tercer puesto de la Copa Kirin. Su rival será Panamá, en el cierre de una primera fecha FIFA en la que el equipo de Gallardo no pudo conseguir victorias ni convertir goles.

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