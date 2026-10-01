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Encuesta: ¿La Selección tiene un futuro equipo competitivo sin Messi?

Ayer el equipo argentino ganó por goleada. ¿Cómo ves su futuro? Entrá y votá.

FESTEJO de los jugadores argentinos.
FESTEJO de los jugadores argentinos.
Hace 1 Hs

La Selección Argentina volvió a mostrar su vigencia con una contundente victoria ante Bolivia, pero el partido dejó una pregunta que va más allá del resultado: ¿cómo será el equipo cuando Lionel Messi ya no esté? Con el próximo Mundial en el horizonte, la renovación de nombres y el recambio generacional empiezan a ocupar un lugar central. En este contexto, la encuesta busca conocer qué piensa la gente sobre las posibilidades de construir un equipo competitivo sin el capitán.

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