Encuesta: ¿La Selección tiene un futuro equipo competitivo sin Messi?

La Selección Argentina volvió a mostrar su vigencia con una contundente victoria ante Bolivia, pero el partido dejó una pregunta que va más allá del resultado: ¿cómo será el equipo cuando Lionel Messi ya no esté? Con el próximo Mundial en el horizonte, la renovación de nombres y el recambio generacional empiezan a ocupar un lugar central. En este contexto, la encuesta busca conocer qué piensa la gente sobre las posibilidades de construir un equipo competitivo sin el capitán.