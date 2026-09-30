Cinco fechas, un rival directo y una deuda pendiente: así prepara San Martín el duelo con Gimnasia y Tiro

Dejar atrás lo sucedido en Jujuy y mirar hacia adelante. San Martín necesita que la polémica que dejó el empate 2 a 2 quede, por ahora, en manos de la dirigencia, que analiza cómo avanzar con su presentación ante AFA. Para el plantel y el cuerpo técnico, en cambio, el desafío inmediato es otro: preparar el partido del domingo frente a Gimnasia y Tiro de Salta y aprovechar las cinco fechas que quedan para intentar meterse en el Reducido. El escenario exige concentración total en lo futbolístico.