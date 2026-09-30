“A su debido tiempo contaré la verdad”: Cristiano Ronaldo abandonó la práctica de Portugal y crece la tensión con el DT

El episodio que volvió a poner su nombre en el centro de la escena ocurrió durante la primera práctica del plantel en Malmö. De acuerdo con el diario A Bola, Ronaldo mantuvo una charla con Jorge Jesús y después no se sumó a una parte de la rutina que realizaron sus compañeros. João Félix y Francisco Conceição también fueron señalados como ausencias en algunos trabajos.