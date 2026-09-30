“A su debido tiempo contaré la verdad”: Cristiano Ronaldo abandonó la práctica de Portugal y crece la tensión con el DT

Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo abandonó la práctica de Portugal en Malmö tras dialogar con el DT Jorge Jesús, molesto por haber sido suplente sin minutos frente a Noruega.
- Fue la primera vez desde 2008 que el atacante no sumó minutos estando disponible. Tras retirarse del campo, Ronaldo realizó ejercicios individuales en el gimnasio del hotel.
- El foco ahora está puesto en el partido ante Dinamarca, donde se definirá la continuidad de Ronaldo en el once titular en medio de crecientes versiones de conflicto con el DT.
La situación de Cristiano Ronaldo volvió a generar repercusión dentro de la selección de Portugal. Después de quedarse en el banco durante los 90 minutos del triunfo 2-1 ante Noruega, el delantero de 41 años abandonó antes de tiempo el entrenamiento del equipo dirigido por Jorge Jesús, en la previa del partido ante Dinamarca.
Portugal había conseguido una victoria importante en Oslo, pero Ronaldo permaneció entre los suplentes durante todo el encuentro y no sumó minutos. Según los registros citados por la prensa portuguesa, se trató de la primera vez desde 2008 que el máximo goleador histórico del seleccionado no participa de un partido estando a disposición del entrenador.
El episodio que volvió a poner su nombre en el centro de la escena ocurrió durante la primera práctica del plantel en Malmö. De acuerdo con el diario A Bola, Ronaldo mantuvo una charla con Jorge Jesús y después no se sumó a una parte de la rutina que realizaron sus compañeros. João Félix y Francisco Conceição también fueron señalados como ausencias en algunos trabajos.
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Qué pasó con Cristiano Ronaldo en el entrenamiento
Según la misma información, Ronaldo decidió regresar al hotel de concentración mientras el resto del plantel continuaba con las tareas en el campo de juego. Más tarde, realizó trabajos específicos por su cuenta en el gimnasio del hotel. La situación generó repercusión por haberse producido pocas horas después de su inesperada suplencia ante Noruega.
Sin embargo, la información publicada hasta el momento no establece que la salida anticipada del entrenamiento haya sido consecuencia directa de su ausencia en el partido. Tampoco se detalló públicamente qué ocurrió durante la conversación entre el delantero y Jorge Jesús. La escena, de todos modos, volvió a alimentar las versiones sobre una relación tensa entre ambos.
Portugal ahora se prepara para enfrentar a Dinamarca este martes, en un partido en el que estará nuevamente bajo atención la situación de Ronaldo. El delantero, que mantiene su condición de máximo goleador histórico del seleccionado, llega a este compromiso después de una secuencia poco habitual: no jugó ante Noruega y luego se retiró antes de la finalización del entrenamiento.