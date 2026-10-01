Nutrición deportiva: una jornada reunirá en Tucumán a especialistas de todo el país

El deporte durante la infancia y la adolescencia tendrá un espacio propio: e doctor Jorge L. Córdoba Navarro y la doctora Jesica Capolungo explicarán cómo se realiza una valoración antropométrica en esas etapas. A su vez, la doctora Carla Díaz y el doctor Alejo Rasguido analizarán el perfil hormonal de los deportistas desde las miradas de la ginecología y la andrología.