Nutrición deportiva: una jornada reunirá en Tucumán a especialistas de todo el país

Resumen para apurados
- El 6 de noviembre, Tucumán recibirá a expertos del país en la 5ª Jornada de Nutrición y Medicina Deportiva para capacitar a profesionales del área en Yerba Buena.
- El evento, nacido en 2017 por iniciativa de Nicolás Ramos, ofrecerá 17 charlas sobre rendimiento, suplementos, tecnología y prevención de lesiones en el predio Alter Point.
- La iniciativa busca consolidar al NOA como polo de formación deportiva interdisciplinaria, evitando que los especialistas regionales deban viajar a Buenos Aires para capacitarse.
“¿Por qué estas capacitaciones se hacen siempre en Buenos Aires y no en el NOA?”. La pregunta que Nicolás Ramos se hizo en 2017 fue el punto de partida de un encuentro que regresa con 17 charlas reunidas en una sola jornada.
La quinta edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Nutrición y Medicina para las Actividades Físicas del NOA será el viernes 6 de noviembre, de 8 a 19, en Alter Point, en Av. Perón 2300, Yerba Buena. La invitación está dirigida a nutricionistas, médicos, kinesiólogos, profesores de Educación Física, entrenadores y estudiantes.
Nutrición, suplementos y salud metabólica
La agenda recorrerá varios de los desafíos actuales relacionados con la alimentación y el metabolismo. El doctor Leo Serra explicará cómo se trabaja con deportistas que tienen diabetes tipo 1, mientras que la doctora Alejandra Caram analizará los nuevos tratamientos farmacológicos para el abordaje integral de la obesidad.
También habrá espacio para un tema que suele generar dudas: el uso de suplementos. El licenciado Nicolás López Asís los clasificará según su seguridad y eficacia y se detendrá en el auge de los péptidos: qué son, para qué se utilizan y qué evidencia existe sobre ellos.
Benjamín Ovejero hablará sobre nutrición aplicada al fisicoculturismo natural y Virginia Elías abordará el manejo nutricional del SIBO.
Juan Manuel Lobo participará con dos exposiciones: en una analizará las posibilidades y limitaciones de la antropometría; en la otra, pondrá el foco en las necesidades de quienes practican deportes de resistencia.
Del descanso a la prevención de lesiones
La jornada también permitirá mirar el rendimiento deportivo más allá de la alimentación. La doctora Mirta Coronel hablará sobre medicina e higiene del sueño y explicará cómo manejar el desfase horario o jet lag, un problema frecuente para quienes viajan para competir.
Desde la kinesiología, Gabriel Fernández trabajará sobre la biomecánica de la pisada y su relación con la elección del calzado. Juan León Novillo se enfocará en la prevención de lesiones y Cristian Mustafá mostrará cómo se utiliza el GPS en el alto rendimiento desde una perspectiva interdisciplinaria.
El deporte durante la infancia y la adolescencia tendrá un espacio propio: e doctor Jorge L. Córdoba Navarro y la doctora Jesica Capolungo explicarán cómo se realiza una valoración antropométrica en esas etapas. A su vez, la doctora Carla Díaz y el doctor Alejo Rasguido analizarán el perfil hormonal de los deportistas desde las miradas de la ginecología y la andrología.
Conmoción cerebral, corazón e inteligencia artificial
El programa incluirá temas que pueden resultar decisivos dentro y fuera del campo de juego. El doctor Juan Villalonga disertará sobre conmoción cerebral en el deporte, mientras que el doctor Juan Manuel Díaz explicará cómo se evalúan la aptitud física y el riesgo cardiovascular. También abordará la muerte súbita en deportistas.
La tecnología se incorporará al debate a través de Martín Merlini, quien se preguntará si la inteligencia artificial puede ser una aliada o una enemiga para los profesionales de la salud. En una segunda charla, ofrecerá herramientas de marketing y creación de una imagen profesional.
Para Ramos, nutricionista y diplomado en Nutrición Deportiva, esta variedad de temas permite mostrar que ninguna disciplina trabaja de manera aislada. Una conmoción cerebral, por ejemplo, puede obligar a un jugador a dejar temporalmente las pesas, las caminatas y los entrenamientos. Esa indicación médica también cambia sus necesidades alimentarias y obliga al nutricionista a adaptar el plan durante cada etapa de la recuperación.
“Todas las charlas están destinadas a lograr un punto de manejo interdisciplinario y a que todos aprendamos de todos”, explicó el organizador.
Cómo inscribirse
La actividad comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 19. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de asistencia con aval institucional.
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan por WhatsApp al 381 462-5661.
Para conocer más detalles también se puede consultar la cuenta de Instagram @nicoramosnd.
Una capacitación pensada desde el NOA
En sus ediciones anteriores, las jornadas recibieron a participantes de Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba. La meta es que Tucumán se consolide como un punto regional de capacitación y que vivir en el norte no implique tener que viajar a Buenos Aires para formarse con referentes nacionales.
La experiencia no quedará limitada a las exposiciones. También habrá una zona de stands, donde las marcas patrocinadoras mostrarán productos y novedades relacionados con la salud y el deporte.