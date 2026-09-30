Martiniano Arrieta, tras el oro con Los Pumas 7s: “Jugar en Argentina y sentir la banca de tu familia y amigos es un plus increíble”
Tras consagrarse campeón con Los Pumas 7s destacó el apoyo que recibió en el torneo, contó cómo vive su primera temporada en el seleccionado y aseguró que el gran objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Resumen para apurados
- Tras ganar la medalla de oro en Argentina con Los Pumas 7s, el tucumano Martiniano Arrieta celebró el título y valoró el respaldo de su familia y el público local.
- En su temporada debut en el seleccionado, el jugador destacó la integración al plantel, la exigencia del formato reducido y el creciente nivel competitivo en Sudamérica.
- Con la mira puesta en sumar minutos para el inicio del circuito mundial a fin de año, el gran objetivo a largo plazo del plantel es clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028.
“Fue una locura lo que se vivió”. Martiniano Arrieta todavía parece estar procesando todo lo que significó jugar en Argentina con la camiseta de Los Pumas 7s. El tucumano, que viene de conquistar la medalla de oro, habló con LG Play y repasó una experiencia que, según reconoció, tuvo un componente especial por el acompañamiento de familiares, amigos y del público.
“Casi nunca competimos en Argentina, así que fue una locura lo que se vivió. Me limito si lo digo con palabras: toda la gente que hubo, amigos y familia. Quedé muy contento y ojalá se puedan dar más seguido estos torneos en el país”, contó en el programa "La mañana empieza aquí".
El apoyo del público fue, justamente, una de las cuestiones que más lo sorprendieron. Más allá de lo estrictamente deportivo, el jugador de Universitario destacó el acompañamiento que recibió durante el torneo. “Lo que más me sorprendió, fuera de lo rugbístico, fue la gente y todo el apoyo recibido, desde chicos hasta gente grande”, explicó.
Arrieta también puso en valor el crecimiento que atraviesa el rugby de Seven en Sudamérica. En ese sentido, remarcó que la competencia regional presenta cada vez mayores dificultades y utilizó como ejemplo el partido frente a Chile. “La vara está muy alta. Contra Chile fue un partido muy ajustado en el que nos jugaron de igual a igual y, aunque gracias a Dios se nos dio a nosotros, el nivel regional está altísimo”, señaló.
El plus de jugar en casa
Para Arrieta, tener a su familia en las tribunas hizo todavía más especial el torneo. Acostumbrado a un circuito internacional que obliga a los jugadores a viajar constantemente entre distintas sedes, poder competir cerca de los suyos tuvo un significado diferente. “Jugar en Argentina, y sentir la banca de tu familia y amigos es un plus increíble”, resumió.
La rutina del seleccionado también le permitió compartir espacio con deportistas de otras disciplinas. Como la Villa Olímpica ya estaba completa, Los Pumas 7s fueron alojados en un hotel junto con representantes de fútbol, básquet y vóley. “No era la Villa Olímpica, pero fue una experiencia muy linda compartir almuerzos y cenas con atletas de otros deportes”, contó. Las conversaciones, explicó, eran más espontáneas que grupales: cada equipo solía estar por su lado, aunque los cruces en los ascensores servían para intercambiar algunas palabras.
Una primera temporada de aprendizaje
El oro llegó en una temporada particularmente importante para Arrieta: es su primer año dentro de Los Pumas 7s. La adaptación, reconoció, no fue sencilla, aunque encontró rápidamente un grupo que le permitió transitarla de la mejor manera.
“Al principio es difícil siendo nuevo, pero tuve la suerte de que éramos varios chicos nuevos integrándonos. Los jugadores con más experiencia nos recibieron de la mejor manera y nos facilitaron mucho la adaptación, tanto en el juego como en la integración al grupo”, explicó.
También habló de las diferencias entre el Seven y el rugby de 15. Aunque considera que decir que son “otro deporte” es una forma de graficarlo, admitió que existen diferencias importantes. “Se juega con un grupo mucho más reducido de jugadores, es un juego muchísimo más dinámico y requiere otro sistema respecto al de 15”, resaltó.
El gran objetivo: Los Ángeles 2028
Más allá de la alegría por el título conseguido, Arrieta ya tiene la mirada puesta en el futuro. El gran objetivo del seleccionado es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “El objetivo mayor es clasificar a los Juegos Olímpicos”, afirmó. “En lo inmediato, la meta es ir sumando minutos de juego, lograr rodaje como equipo y llegar de la mejor manera al inicio del circuito mundial a fin de año”.
Mientras tanto, Arrieta disfruta de unos días en su ciudad. Y si bien la exigencia del seleccionado lo llevó a estar lejos de Universitario, el club sigue ocupando un lugar importante. “Al club se lo extraña siempre. Hoy me toca aprovechar esta oportunidad con la selección y estoy muy contento”, afirmó.
Y hay algo que deja claro dónde queda cada recuerdo de esta etapa. La medalla de oro tiene destino definido: “La medalla queda en mi casa; la camiseta va para el club”, sentenció.