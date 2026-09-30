Martiniano Arrieta, tras el oro con Los Pumas 7s: “Jugar en Argentina y sentir la banca de tu familia y amigos es un plus increíble”

La rutina del seleccionado también le permitió compartir espacio con deportistas de otras disciplinas. Como la Villa Olímpica ya estaba completa, Los Pumas 7s fueron alojados en un hotel junto con representantes de fútbol, básquet y vóley. “No era la Villa Olímpica, pero fue una experiencia muy linda compartir almuerzos y cenas con atletas de otros deportes”, contó. Las conversaciones, explicó, eran más espontáneas que grupales: cada equipo solía estar por su lado, aunque los cruces en los ascensores servían para intercambiar algunas palabras.