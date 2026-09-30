Polémica en la caravana: Rosario Central celebró su título con la foto de Verón en un ataúd

Postergada por el temporal que azotó a la región en las jornadas previas, la caravana de Rosario Central desató una marea auriazul en las calles rosarinas para celebrar la obtención de la Supercopa Internacional. A bordo de un micro descapotado ploteado para la ocasión, los futbolistas recorrieron la ciudad escoltados por una multitud que colmó el Monumento a la Bandera entre bengalas, banderas y una atmósfera cargada de revancha. La tónica del festejo estuvo dominada por abiertas provocaciones hacia Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón: futbolistas como Franco Ibarra y Gaspar Duarte exhibieron un ataúd de cartón con la leyenda “porteño llorón” y la sigla “EDLP QEPD” junto al rostro del dirigente, mientras que el defensor Gastón Ávila lució una remera con la imagen del mandatario platense sobre una bandera británica, en clara alusión al cruce dialéctico que se arrastra desde 2025 y a la posterior irrupción de Verón al campo de juego para increpar al árbitro Darío Herrera durante la final.