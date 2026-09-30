Paro nacional de judiciales: cuándo es y por qué reclaman

Resumen para apurados
- La UEJN convocó a un paro nacional de 24 horas este viernes 2 de octubre en todo el país por reclamos salariales, la obra social y contra el traspaso a CABA.
- Como antesala de la huelga, el gremio liderado por Julio Piumato realizará un cese de tareas y marcha este jueves frente a la Cámara Nacional del Trabajo.
- La medida paralizará los tribunales nacionales. El sindicato advirtió que continuará el plan de lucha hasta obtener respuestas sobre salarios y competencias judiciales.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de judiciales para este viernes 2 de octubre. La medida de fuerza se realizará durante 24 horas en todo el país y forma parte de un plan de lucha que el sindicato lleva adelante en los tribunales nacionales.
El reclamo incluye la recomposición de los salarios, la situación de la obra social del sector y el rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Paro de judiciales: qué reclaman los trabajadores
El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad del plan de acción en un mensaje dirigido a los trabajadores judiciales. El dirigente sostuvo que el conflicto abarca tanto cuestiones laborales como institucionales vinculadas con la organización de la Justicia.
Entre los principales reclamos del gremio se encuentran:
- una recomposición de los salarios de los trabajadores judiciales;
- soluciones ante la situación de la obra social del sector;
- el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de CABA;
- la defensa de las competencias de los distintos fueros nacionales.
Piumato sostuvo que el sindicato continuará con las medidas de fuerza mientras no haya respuestas a sus planteos.
Judiciales harán una protesta este jueves en el Fuero Laboral
Antes del paro nacional del viernes, la UEJN realizará este jueves una jornada de protesta en el Fuero del Trabajo. La actividad incluirá un cese de tareas y una movilización frente a la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El sindicato reclama que las autoridades del fuero adopten una posición frente al eventual traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.
Piumato también destacó el papel histórico de la Justicia Laboral y pidió a los camaristas que defiendan la jurisdicción nacional y acompañen los reclamos de los trabajadores del sector.
Rechazo al traspaso de la Justicia Nacional
El conflicto por el traspaso de la Justicia Nacional a CABA atraviesa distintos fueros. Según la UEJN, el rechazo a la transferencia también alcanza a la Justicia Penal y de Menores.
El gremio sostiene que las modificaciones en las competencias judiciales afectan la estructura de la Justicia Nacional. En ese marco, Piumato mencionó distintos pronunciamientos judiciales que, según afirmó, respaldan la posición del sindicato.
La UEJN viene desarrollando un esquema de movilización permanente en distintos fueros, con protestas y medidas de fuerza destinadas a visibilizar sus reclamos.
Cuándo es el paro nacional de judiciales
El paro nacional de judiciales será este viernes 2 de octubre y tendrá una duración de 24 horas. La medida fue convocada por la UEJN y tendrá alcance nacional.
Durante la jornada se verá afectada la actividad habitual en las dependencias alcanzadas por la protesta. El gremio informó que el reclamo continuará hasta obtener respuestas sobre los salarios, la obra social y el futuro de la Justicia Nacional.
La protesta de este jueves en el Fuero Laboral funcionará como antesala del paro nacional convocado para el viernes.