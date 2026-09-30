SociedadClima y ecología

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener a “El Niño” este verano?

Con un pronóstico que anticipa lluvias de alto volumen entre el próximo noviembre y febrero de 2027, qué tareas se ejecutan en el territorio y cuáles son los límites físicos de la infraestructura.

ADVERTENCIA. El ministro Nazur listó en LGPlay algunas obras que se están encarando desde distintas áreas de la provincia, pero precisó que ninguna obra de ingeniería soporta lluvias extraordinarias: “No lo digo yo; lo dicen los libros de ingeniería”.
ADVERTENCIA. El ministro Nazur listó en LGPlay algunas obras que se están encarando desde distintas áreas de la provincia, pero precisó que ninguna obra de ingeniería soporta lluvias extraordinarias: “No lo digo yo; lo dicen los libros de ingeniería”.
Por Ariane Armas 30 Septiembre 2026

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánTafí ViejoYerba BuenaRossana ChahlaMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

Lo más popular
De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
1

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar
2

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto
3

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar
4

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

Una nueva amenaza a la libertad de prensa
5

Una nueva amenaza a la libertad de prensa

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
3

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
4

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino
5

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más Noticias
Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”

Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Tormenta en Tucumán: un rayo impactó sobre una vivienda en Delfín Gallo y quedó registrado por las cámaras

Tormenta en Tucumán: un rayo impactó sobre una vivienda en Delfín Gallo y quedó registrado por las cámaras

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

Volvió a temblar el sur de Salta: dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo

Volvió a temblar el sur de Salta: dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo

Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Comentarios