SociedadClima y ecología ¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener a “El Niño” este verano? Con un pronóstico que anticipa lluvias de alto volumen entre el próximo noviembre y febrero de 2027, qué tareas se ejecutan en el territorio y cuáles son los límites físicos de la infraestructura. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ADVERTENCIA. El ministro Nazur listó en LGPlay algunas obras que se están encarando desde distintas áreas de la provincia, pero precisó que ninguna obra de ingeniería soporta lluvias extraordinarias: “No lo digo yo; lo dicen los libros de ingeniería”. Por Ariane Armas 30 Septiembre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánTafí ViejoYerba BuenaRossana ChahlaMarcelo Nazur Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán Lo más popular De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar Una nueva amenaza a la libertad de prensa Ranking notas premium A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino