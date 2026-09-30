“Enseñame Tucumán”: hoy se inicia una nueva etapa

La propuesta, ideada por LA GACETA y realizada junto al Ministerio de Educación, está destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año del Ciclo Orientado de secundaria. Tras el éxito de la edición 2025, este año incorpora el abordaje histórico a 60 años del cierre masivo de los ingenios tucumanos. El concurso retoma un antecedente: en julio de 1979, Canal 10 emitió “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”, un certamen televisivo para escolares primarios. La ministra de Educación, Susana Montaldo, contó que la nueva propuesta surgió de una charla con el gerente de Redacción, Federico van Mameren. “Yo le dije que me parecía fundamental que los tucumanos conozcamos nuestra historia porque eso nos ayuda a construir nuestra identidad. Conocer nuestra historia ayuda a valorar y a amar la tierra de la que venimos”, expresó.