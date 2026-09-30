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“Enseñame Tucumán”: hoy se inicia una nueva etapa

La propuesta, ideada por LA GACETA y realizada junto al Ministerio de Educación, está destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año del Ciclo Orientado de secundaria.

“Enseñame Tucumán”: hoy se inicia una nueva etapa
30 Septiembre 2026

Hoy comienza la Instancia Interescolar del II Concurso de Ciencias Sociales “Enseñame Tucumán”, que se desarrollará en cinco sedes distribuidas por circuitos territoriales. Allí se definirán los clasificados para la fase final. El certamen tiene tres fases eliminatorias: escolar, interescolar y provincial. En la primera participaron 4.744 estudiantes de 312 instituciones de gestión pública, privada y técnica. En octubre se disputará la Instancia Provincial.

La propuesta, ideada por LA GACETA y realizada junto al Ministerio de Educación, está destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año del Ciclo Orientado de secundaria. Tras el éxito de la edición 2025, este año incorpora el abordaje histórico a 60 años del cierre masivo de los ingenios tucumanos. El concurso retoma un antecedente: en julio de 1979, Canal 10 emitió “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”, un certamen televisivo para escolares primarios. La ministra de Educación, Susana Montaldo, contó que la nueva propuesta surgió de una charla con el gerente de Redacción, Federico van Mameren. “Yo le dije que me parecía fundamental que los tucumanos conozcamos nuestra historia porque eso nos ayuda a construir nuestra identidad. Conocer nuestra historia ayuda a valorar y a amar la tierra de la que venimos”, expresó.

Comenzó la segunda edición de “Enseñame Tucumán”

Comenzó la segunda edición de “Enseñame Tucumán”

La secretaria de Educación, Gabriela Gallardo, contó que unos 500 docentes participaron de un trayecto formativo dividido en cuatro comisiones para profundizar contenidos sobre Tucumán. La alumna Helena Brandán, de la escuela Agrotécnica de Tafí del Valle, volvió a participar tras obtener el segundo lugar en 4° año: “Tengo expectativas, sobre todo porque estoy mucho mejor preparada”.

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