Sorprendentes historias del robo de cables

Se trata de historias que dan cuenta de una actividad ilegal que se ha establecido en nuestro medio -y en otras partes del país- explicada a partir de la crisis económica y de la escasez de ideas para hacerle frente. Genera daños a las empresas y a las autoridades municipales, y causa problemas de toda índole a los vecinos, en especial de inseguridad, porque en barrios a oscuras es más probable la ocurrencia de ilícitos. Según las épocas, arrecian los robos en determinadas zonas -en 2023 prácticamente todo el sector del Acceso Norte quedó a oscuras y fue necesario un gasto millonario para reparar los daños-. Las estrategias varían de acuerdo a cómo puedan coordinar tareas las distintas autoridades municipales y policiales junto con las empresas. Estas han buscado en lo posible cambiar los materiales -reemplazar cobre por aluminio, por ejemplo- y también mejorar el soterramiento de los cables para dificultar su acceso a los oportunistas. En otras provincias, como Mendoza y Santa Fe, se ha llegado a legislar y a realizar registros obligatorios de chatarrerías y locales donde se comprar estos metales, y a exigir que se documenten datos de los vendedores y se los guarde durante cierto tiempo; y además se han realizado allanamientos a los sitios de compra. En Tucumán es recordado, también, el caso del secuestro en un control vehicular de Jujuy al 3.500 de un camión con acoplado, cargado de objetos de metal sacados de cables, medidores de gas y de agua, así como picaportes y porteros de bronce. De allí se hizo una investigación en busca de los lugares donde se compraba este material.