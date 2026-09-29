Mundo

Ataque a una base británica: liberan a los cinco detenidos

Fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció la policía antiterrorista.

Ataque a una base británica: liberan a los cinco detenidos
Hace 4 Hs

Los cinco detenidos el domingo por presunta “preparación de un acto terrorista” cerca de una base militar británica utilizada por Estados Unidos en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció la policía antiterrorista. “Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor. Precisó que los “desplazamientos y contactos” de los cinco hombres con otras personas estarán “sujetos a estrictas condiciones”.

Miembros de la policía antiterrorista “tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán”, escribió el diario británico “The Times”. “The Telegraph” indicó que la policía sospecha que Irán es el que, con mayor probabilidad, está detrás de este proyecto de ataque a la base de la Royal Air Force (RAF) que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra la república islámica. Irán negó “categóricamente” dicha implicación.

“Incidente grave” cerca de una base militar británica

“Incidente grave” cerca de una base militar británica

Según la policía antiterrorista, los sospechosos, liberados bajo fianza, son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años y residen en Londres.

Temas Estados Unidos de AméricaInglaterra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial
1

Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia
2

¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia

Abrieron una convocatoria nacional para músicos de rock y pop con premios millonarios
3

Abrieron una convocatoria nacional para músicos de rock y pop con premios millonarios

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino
4

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?
5

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

Ranking notas premium
Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa
1

Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena
2

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo
3

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán
4

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro
5

Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro

Más Noticias
Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Comentarios