Ataque a una base británica: liberan a los cinco detenidos

Los cinco detenidos el domingo por presunta “preparación de un acto terrorista” cerca de una base militar británica utilizada por Estados Unidos en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció la policía antiterrorista. “Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor. Precisó que los “desplazamientos y contactos” de los cinco hombres con otras personas estarán “sujetos a estrictas condiciones”.