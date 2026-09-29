Ataque a una base británica: liberan a los cinco detenidos

Los cinco detenidos el domingo por presunta “preparación de un acto terrorista” cerca de una base militar británica utilizada por Estados Unidos en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció la policía antiterrorista. “Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor. Precisó que los “desplazamientos y contactos” de los cinco hombres con otras personas estarán “sujetos a estrictas condiciones”.
Miembros de la policía antiterrorista “tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán”, escribió el diario británico “The Times”. “The Telegraph” indicó que la policía sospecha que Irán es el que, con mayor probabilidad, está detrás de este proyecto de ataque a la base de la Royal Air Force (RAF) que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra la república islámica. Irán negó “categóricamente” dicha implicación.
Según la policía antiterrorista, los sospechosos, liberados bajo fianza, son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años y residen en Londres.