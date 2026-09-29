El cumpleaños de la ciudad

Lo cierto es que San Miguel de Tucumán tiene demasiados problemas concretos como para que la discusión política quede atrapada solamente en quién será candidato. Sin ir más lejos, el nuevo Código de Planeamiento Urbano que busca ordenar su crecimiento y trazar las pautas que establezcan dónde se concentrarán los servicios, qué solución tendrá la movilidad, qué pasará con la infraestructura que no tiene y cómo se revalorizarán los espacios públicos. También están sobre la mesa problemas mucho más cotidianos como el transporte, las calles, los residuos, las inundaciones, el estado de los barrios y las dificultades ciudadanas de todos los días. Por eso, quizás este nuevo aniversario sea una buena oportunidad para cambiar el eje de la conversación y preguntar: ¿Cómo debería ser San Miguel de Tucumán en 2040 y qué proyectos de ciudad proponen quienes quieren gobernarla?